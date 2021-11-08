У своєму Твіттері засновник і керівник компанії Tesla запитав користувачів, чи варто йому 10% своїх акцій, щоб заплатити податки. Відповідь дали більш як 3,5 мільйона користувачів.

Понад 180 мільярдів доларів статків роблять Ілона Маска найбагатшою людиною планети, але також викликають певну критику на адресу мультимільярдера. Одним із закидів є уникання податків, завдяки “лазівці” у законах, яка дозволяє власникам акцій та цінних паперів відкладати сплату податків на приріст капіталу на невизначений термін. Як завжди, Маск вирішує справу у свій спосіб.

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У суботу Ілон Маск написав у Твіттері, що продасть 10 відсотків своїх акцій Tesla, якщо користувачі схвалять цю ідею. В опитуванні взяло участь понад 3,5 мільйона користувачів, 58 відсотків з яких відповіли ствердно.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021

“Я був готовий погодитися з будь-яким результатом”, – заявив Маск після завершення голосування. На момент завершення голосування вартість 10 відсотків акцій Tesla оцінювалась у 21 мільярд доларів, однак не зовсім зрозуміло, про які 10 відсотків йшла мова. Ілон Маск не отримує зарплатні чи премій на своїй керівній посаді у Tesla, натомість має тільки акції. З урахуванням опціонів, Маск володіє 23 відсотками акцій Tesla. Таким чином, “10 відсотків” можуть означати як десятину від долі, якою володіє Маск, так і фактичні 10 відсотків усіх акцій компанії. Нагадаємо, у жовтні цього року ринкова капіталізація Tesla досягла 1 трильйона доларів, а ціна акцій перевалила за 1000 доларів.

Втім, звістка про продаж акцій – не нова. Ще у вересні цього року на конференції Code Conference 2021 Маск заявляв, що планує продати значну частину своїх акцій. Тому критики стверджують, що голосування було черговим піар-ходом.