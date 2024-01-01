Імпорт 98-го та "сотого" бензину встановив історичний рекорд

У травні 2025 року в Україну було імпортовано понад 5 тис. т високооктанового бензину марок А-98/100. Це найбільший місячний показник з 2009 року, або за всю історію спостережень Консалтингової групи “А-95”, пише enkorr.ua.

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Найбільшим постачальником лишається UPG. Компанія завезла 1,5 тис. т ресурсу: 90% за допомогою трейдера Select Energy, решту — від польського виробника Warter Fuels.

На другому і третьому місцях — Socar і ОККО. Перша компанія наростила постачання з польського Citronex на 66%, до 0,78 тис. т. друга — на 21%, до 0,57 тис. т, з PKN Orlen. Нагадаємо, ОККО розпочала реалізацію А-98 у травні.

У п’ятірку найбільших постачальників несподівано увійшла “Авіком Рівне” з дебютним постачанням 490 т литовського високооктану.

Збільшення постачань високооктанового бензину обумовлене зростанням попиту на ресурс через набуття з 1 травня чинності законом про обов’язкове додавання біоетанолу в бензин. Разом з тим ця норма не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище. Логічно, що частина споживачів з недовірою поставилась до бензину зі спиртом, обравши чистий високооктановий.