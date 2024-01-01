Импорт 98-го и "сотого" бензина установил исторический рекорд

В мае 2025 года в Украину было импортировано более 5 тыс. т высокооктанового бензина марок А-98/100. Это самый большой месячный показатель с 2009 года, или за всю историю наблюдений Консалтинговой группы “А-95”, пишет enkorr.ua.

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Крупнейшим поставщиком остается UPG. Компания завезла 1,5 тыс. т ресурса: 90% с помощью трейдера Select Energy, остальное - от польского производителя Warter Fuels.

На втором и третьем местах - Socar и ОККО. Первая компания нарастила поставки с польского Citronex на 66%, до 0,78 тыс. т. Вторая - на 21%, до 0,57 тыс. т, с PKN Orlen. Напомним, ОККО начала реализацию А-98 в мае.

В пятерку крупнейших поставщиков неожиданно вошла “Авиком Ровно” с дебютной поставкой 490 т литовского высокооктана.

Увеличение поставок высокооктанового бензина обусловлено ростом спроса на ресурс из-за вступления с 1 мая в силу закона об обязательном добавлении биоэтанола в бензин. Вместе с тем эта норма не распространяется на бензины с октановым числом 98 и выше. Логично, что часть потребителей с недоверием отнеслась к бензину со спиртом, выбрав чистый высокооктановый.