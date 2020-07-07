У червні в Україну імпортовано 161 тис. Т скрапленого газу, що є рекордним обсягом поставок за весь період спостережень.

Про це повідомили в “Консалтинговій групі А-95” з посиланням на дані власного дослідження. У порівнянні з травнем 2020 р імпорт ЗВГ виріс на 24% (на 31 тис. т). По відношенню до червня 2019 року постачання зросли на 44% (на 50 тис. т).

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Імпорт з Росії в червні підвищився на 20%, до 69 тис. т, в порівнянні з травнем (58 тис. т). Поставки з Казахстану зросли на 26% (на 6,3 тис. т), до 30,3 тис. т.

Імпорт з Білорусі в червні скоротився на 14%, до 31 тис. Т. Зокрема, білоруські виробники зменшили відвантаження в Україну на 30%, до 18 тис. т, термінали в Могильові і Вітебську - збільшили на 27%, до 13,4 ти ст.

По морю в червні імпортовано 18,3 тис. т, що є максимальним обсягом поставок в поточному році. Ще близько 11,8 тис. т в червні імпортовано через західний кордон.

Обсяг імпорту ЗВГ в червні і травні 2020 р тис. т.

Ж / д-транспортом в Україні в червні надійшло 66% від усього обсягу імпорту, автотранспортом - 23%, по морю -11%.

За оцінками учасників ринку, імпорт ЗВГ в червні за фактом перевищив потреби ринку на 15-20 тис. т. Проте, оператори не виключають невеликого дефіциту в липні через обмеженість ресурсу на російському спотовому ринку.

За 5 місяців 2020 р баланс українського ринку скрапленого вуглеводневого газу (ЗВГ) збільшився на 5,4%, до 764 тис. т, в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року (725 тис. т). У 2019 році споживання ЗВГ в Україні збільшилася на 11,1%, в порівнянні з 2018 року, до рекордних 2,03 млн т.

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