В июне в Украину было импортировано 161 тыс. т сжиженного газа, что является рекордным объемом поставок за весь период наблюдений.

Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования. По сравнению с маем 2020 г. импорт СУГ вырос на 24% (на 31 тыс. т). По отношению к июню 2019 года поставки выросли на 44% (на 50 тыс. т).

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Импорт из России в июне повысился на 20%, до 69 тыс. т по сравнению с маем (58 тыс. т). Поставки из Казахстана выросли на 26% (на 6,3 тыс. т) до 30,3 тыс. т.

Импорт из Беларуси в июне сократился на 14%, до 31 тыс. т. В частности, белорусские производители уменьшили отгрузку в Украине на 30% до 18 тыс. т, терминалы в Могилеве и Витебске – увеличили на 27% до 13,4 тыс. т.

По морю в июне импортировано 18,3 тыс. т, что является максимальным объемом поставок в текущем году. Еще около 11,8 тыс. т в июне импортировано через западную границу.

Объем импорта СУГ в июне и мае 2020 г. тыс. т.

Ж/д-транспортом в Украине в июне поступило 66% от всего объема импорта, автотранспортом – 23%, по морю 11%.

По оценкам участников рынка, импорт СУГ в июне по факту превысил потребности рынка на 15-20 тыс. т. Однако, операторы не исключают небольшого дефицита в июле из-за ограниченности ресурса на российском спотовом рынке.

За 5 месяцев 2020 г. баланс украинского рынка сжиженного углеводородного газа (СУГ) увеличился на 5,4% до 764 тыс. т по сравнению с аналогичным периодом 2019 (725 тыс. т). В 2019 году потребление СУГ в Украине увеличилось на 11,1% по сравнению с 2018 годом до рекордных 2,03 млн т.

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