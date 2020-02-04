За оперативними даними, в січні 2020 року імпорт дизельного палива в Україну скоротився на 40%, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, і склав 215 тис. т.

Імпорт з Білорусі скоротився до 61 тис. Т проти 139 тис. Т в січні минулого року. При цьому необхідно врахувати, що в 2020 році очікувані поставки з РБ повинні були зрости в порівнянні з 2019-м. Про це повідомили в "Консалтинговій групі А-95" з посиланням на дані власного дослідження.

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Зменшився також імпорт з Росії. За оперативною інформацією, в січні в Україні надійшло 113 тис. т російського ДТ: 28 тис. Т по трубопроводу "ПрикарпатЗахідтранс", 60 тис. т через термінал в Гомелі (Білорусь) і 26 тис. Т по залізниці. У січні 2019 року, коли поставки по "ПрикарпатЗахідтранс" не обкладалися митами, російський імпорт становив 193 тис. т.

У той же час імпорт з Литви в січні збільшився на 44%, до 33 тис. Т, в порівнянні з обсягом поставок в січні 2019 р. Виробництво ДТ на Кременчуцькому і Шебелинському заводах, за оцінками "А-95", склало 62 тис. т, що на 10% більше ніж у січні минулого року. У портах було оформлено імпорт близько 7 тис. т (-40% до січня 2019 г.).

Всього, за оцінками аналітиків "А-95", прогнозний баланс ринку в січні складе 277 тис. т або на 146 тис. т (на 34%) менше, ніж в січні 2019 р Очікується, що точні дані будуть доступні в першій декаді лютого.

Характерно, що істотне зниження поставок палива ніяк не позначилося на ціні: ринок слідував за світовими цінами, які за місяць знизилися на 3%. Подібна стабільність може бути наслідком аномально низького попиту і великих запасів, сформованих в листопаді-грудні 2019 року, коли сумарний баланс ринку склав 1,2 млн т або на 10,4% більше, ніж роком раніше. Низький попит в січні учасники ринку пояснюють великою кількістю чинників: від затяжних свят до проблем з поверненням ПДВ аграріям і великим промисловим споживачам.

В результаті дефіцит балансу в січні, за оцінками аналітиків "А-95", склав щонайменше 100 тис. т, які ринку належить якимось чином компенсувати в лютому.

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