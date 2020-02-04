По оперативным данным, в январе 2020 года импорт дизельного топлива в Украине сократился на 40%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составил 215 тыс. т.

Импорт. из Беларуси сократился до 61 тыс. т. против 139 тыс. т. в январе прошлого года. При этом необходимо учесть, что в 2020 году ожидаемые поставки из РБ должны были возрасти по сравнению с 2019-м. Об этом сообщили в "Консалтинговой группе А-95" со ссылкой на данные собственного исследования.

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Уменьшился также импорт. из России. По оперативной информации, в январе в Украину поступило 113 тыс. т. российского ЗН: 28 тыс. т. по трубопроводу "ПрикарпатЗападтранс", 60 тыс. т. через терминал в Гомеле (Беларусь) и 26 тыс. т. по железной дороге. В январе 2019 года, когда поставки по "ПрикарпатЗападтранс" не облагались пошлинами, российский импорт. составил 193 тыс. т.

В то же время импорт. из Литвы в январе увеличился на 44%, до 33 тыс. т., по сравнению с объемом поставок в январе 2019 года. Производство Дт. на Кременчугском и Шебелинском заводах, по оценкам "А-95", составило 62 тыс. т, что на 10% больше чем в январе прошлого года. В портах был оформлен импорт около 7 тыс. т. (-40% по сравнению с январем 2019 г.).

Всего, по оценкам аналитиков "А-95", прогнозный баланс рынка в январе составит. 277 тыс. т. или на 146 тыс. т. (на 34%) меньше, чем в январе 2019 г. Ожидается, что точные данные будут доступны в первой декаде февраля .

Характерно, что существенное снижение поставок топлива никак не сказалось на цене: рынок следовал за мировыми ценами, которые за месяц снизились на 3%. Подобная стабильность может быть следствием аномально низкого спроса и больших запасов, сформированных в ноябре-декабре 2019 года, когда суммарный баланс рынка составил 1,2 млн т. или на 10,4% больше, чем годом ранее. Низкий спрос в январе участники рынка объясняют большим количеством факторов: от затяжных праздников до проблем с возвратом НДС аграриям и крупным промышленным потребителям.

В результате дефицит баланса в январе, по оценкам аналитиков "А-95", составил не менее 100 тыс. т., которые рынку необходимо каким-то образом компенсировать в феврале.

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