Кількість електричних автомобілів, імпортованих упродовж серпня – 722 одиниці. Це більше, ніж у липні та червні, причому спостерігається динаміка росту обсягів імпорту.

А ще не вистачило лише 78 “електричок”, щоб можна було сказати “а тепер маємо вдвічі більше електрокарів, ніж за весь минулий рік” (2532 одиниць було імпортовано у 2017-му та 4986 — за поточний рік). Зрештою, нехай – у вересні цю відмітку точно буде подолано.

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Далі – трішки прогнозів: минуло більше, як половина року, і в нас цілком достатньо даних, щоб спробувати змоделювати розвиток подій у сегменті електромобілів хоча б до Нового року.

Скоріш за все, ввезення електромобілів набуватиме все більшої популярності, з піком у листопаді чи грудні. Адже імпортувати електрокари без розмитнення можна лише до кінця цього року. Можливо, якісь зміни у законодавстві ще відбудуться, та шанси на скасування ПДВ, найбільшого податку при імпорті ЕА, насправді вкрай низькі.

Тому ми й гадаємо, що чимало українців, бажаючи отримати електрокар недорого, зберуться із силами та привезуть свою машину найближчим часом, - звісно, щоб не переплачувати потім.

Також, ближче до кінця року, максимально активізуються “гонщики” - щоб поповнити склади електромобілями, розмитненими за нульовою ставкою, а згодом продавати, щоправда, вже за «новими» ринковими цінами 2019-го. Отже, якщо маєте ідею стати власником економного та екологічно чистого транспорту - варто діяти просто зараз.

Нагадаємо, що українці мають останній шанс привезти собі дешевий електромобіль.