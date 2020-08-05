У липні реєстрації вживаних легкових вчетверо перевершили ринок нових авто

У липні свою першу реєстрацію в Україні пройшли 34,3 тис. вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Це на 43% більше, ніж у липні минулого року і на 17% більше щодо попереднього місяця.

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Кількість липневих реєстрацій нових легкових автомобілів склало 8,4 тис. од. В результаті розмитнені машини з пробігом охопили понад 80% первинного ринку легкових авто.

Найбільш популярною маркою в цьому сегменті автомобільного ринку залишається Volkswagen. У звітному місяці 5,6 тис. авто цієї німецької марки поміняли своїх іноземних власників на українських. На другому місці Ford. Протягом липня було зареєстровано 3,4 тис. б/у-шних Фордів. Третьою за популярністю стала Skoda з результатом – 2,8 тис. автівок. Автомобілі марки Renault показали четвертий результат, їх вибрали 2,7 тис. автомобілістів. Замикає п’ятірку лідерів – Nissan, в липневому заліку якого 1,9 тис. українських номерів.

Всього з початку року українську прописку отримали 173,6 тис. легкових авто, що були в експлуатації, це майже у четверо більше за кількість проданих в країні нових авто за той саме період.

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