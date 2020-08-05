У липні водії заплатили за евакуацію майже 11 млн грн. З них до міського бюджету надійшло близько 1,5 млн гривень.

За порушення правил паркування транспортних засобів у липні до міського бюджету надійшло 1,55 млн грн. Про це повідомили у Департаменті транспортної інфраструктури.

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У середньому щодня за порушення правил паркування евакуюють близько 300 автомобілів. Так, наприклад, протягом липня евакуйовано 5 585 автомобілів.

Окрім безпосередньо штрафу у розмірі 510 грн, водії також мають сплатити “послуги” евакуатора – 1270 грн, а також перебування автомобіля на штрафмайданчику – 144 грн/доба. Таким чином, водіїв змушують оплачувати три квитанції.

Якщо застосувати ці офіційні цифри і порахувати - вийде наступна картина:

Штрафи - 5585 * 510 = 2 848 350 грн.

Штрафмайданчик - 5585 * 144 = 804 240 грн.

“Послуги” евакуатора - 5585 * 1270 = 7 092 950 грн.

Загальні витрати водіїв склали 10 745 540 грн. Бюджет міста отримав з цієї суми трохи більше 10%.

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