В июле водители заплатили за эвакуацию почти 11 млн грн. Из них в городской бюджет поступило около 1,5 млн гривен.

За нарушение правил парковки транспортных средств в июле в городской бюджет поступило 1,55 млн грн. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры.

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В среднем ежедневно за нарушение правил парковки эвакуируют около 300 автомобилей. Так, например, в течение июля эвакуированы 5 585 автомобилей.

Кроме непосредственно штрафа в размере 510 грн, водители также должны оплатить "услуги" эвакуатора – 1270 грн, а также за пребывание автомобиля на штрафплощадке – 144 грн/сутки. Таким образом водителей заставляют оплачивать три квитанции.

Если применить эти официальные цифры и посчитать – получится следующая картина:

Штрафы – 5585*510 = 2 848 350 грн.

Штрафплощадка – 5585*144 = 804 240 грн.

"Услуги" эвакуатора – 5585*1270 = 7 092 950 грн.

Общие расходы водителей составили 10 745 540 грн. Бюджет города получил из этой суммы чуть более 10%.

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