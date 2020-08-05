В июле регистрации подержанных легковушек в 4 раза превзошли рынок новых авто.

В июле свою первую регистрацию в Украине прошли 34,3 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозимых из-за рубежа. Это на 43% больше, чем в июле прошлого года и на 17% больше относительно предыдущего месяца.

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Количество июльских регистраций новых легковых автомобилей составило 8,4 тыс. ед. В результате растаможенные машины с пробегом охватили более 80% первичного рынка легковых авто.

Наиболее популярной маркой в ​​этом сегменте автомобильного рынка остается Volkswagen. В отчетном месяце 5,6 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинцев. На втором месте Ford. В июле было зарегистрировано 3,4 тыс. б/у-шных Фордов. Третьей по популярности стала Skoda с результатом – 2,8 тыс. автомобилей. Автомобили марки Renault показали четвертый результат, их выбрали 2,7 тыс. автомобилистов. Замыкает пятерку лидеров – Nissan, в июльском зачете которого 1,9 тыс. украинских номеров.

Всего с начала года украинскую прописку получили 173,6 тыс. подержанных легковых авто, это почти в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.

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