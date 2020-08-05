Для эксперимента взяли три VW Jetta разных годов выпуска и с различными трансмиссиями.

Команда "Сумы Рейсинг Тим" провела топливный эксперимент сразу трех автомобилей одной марки и модели – Volkswagen Jetta. Для этого взяли два седана "Фольксваген Джетта" 2019 года серии МК7. Но одна Jetta в максимальной комплектации с автоматической коробкой передач, а вторая – в базовой комплектации на механике. Конечно, у них разная цена – максимальная комплектация Volkswagen Jetta обойдется в $20 000, а на механике – всего $14 000. В качестве альтернативы взяли "Фольксваген Джетта" в кузове МК6 с мотором 1,8 TSI 2014 года за 12 000 долларов.

Также интересно: почему украинцы пытаются заправляться белорусским топливом

Расход горючего эксперты СРТ проверяют так: заправляют полный бак, после чего едет колонна этих автомобилей, в которой изменяются порядок авто и водители. Пробег проходит в течение 100 км в городе и 100 км на трассе. Затем автомобили снова заправляют и измеряют результаты.

Результаты этого теста:

Jetta MK6 6-ступенчатая АКП – 8,6 л на 100 км

Jetta MK7 8-ступенчатая АКП – 6,9 л на 100 км

Jetta MK7 6-ступенчатая МКП – 7,1 л на 100 км.

Таким образом, современный 8-ступенчатый "автомат" оказался более экономичным, чем "механика" в руках опытного водителя.

Напомним, как ездить без лишних затрат горючего.