Расход топлива для каждой модели автопроизводители определяют почти в идеальных условиях. А реально ли приблизить к ним свой стиль езды?

Расход топлива во многом зависит от того, насколько рационально водитель использует возможности двигателя. Поэтому один и тот же автомобиль может потреблять топливо с разницей до 25% в руках двух разных водителей.

Современные силовые агрегаты настроены на экономичную езду, поэтому их электроника старается держать обороты максимально низкими: на 90 км/ч – уже шестая передача и обороты 1600 об/мин.

Между тем, не обязательно прибегать к каким-то невероятным приемам, чтобы достичь экономичности, указанной в заводских документах на автомобиль. Мы поделимся несколькими "секретами" даже не экономического, а скорее сказать – рационального вождения. (Предупредим, что здесь речь не пойдет о "тошнотной" езде со скоростью меньше скорости потока и долгим подкатыванием к красному светофору на "нейтралке").

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Итак, для понимания сути экономичного вождения – немного теории. Почему двигатель потребляет больше горючего, чем надо:

Работа на неоправданно высоких оборотах

Работа на чрезмерно низких оборотах

Частые переходные режимы – набор или снижение оборотов

Работа под нагрузкой при непрогретом двигателе

Для экономичной езды водителю важно знать крайние точки кривой крутящего момента (синяя линия). Это графики почти идеального двигателя, чей диапазон эффективных оборотов чрезвычайное широк: 1300 – 4000.

Понятно, что во время движения меньше всего горючего двигатель потребляет, если работает на постоянных оборотах и ​​в том диапазоне оборотов, который производитель считает наиболее эффективными. Владельцам машин с механической коробкой передач узнать эти цифры можно из графиков – внешней скоростной характеристики вашей модели двигателя. Также на них указывают рекомендации по оборотам переключения передач. Во многих автомобилях на приборной панели в нужный момент высвечивается подсказка, на какую передачу следует переходить. Этой рекомендации стоит придерживаться, ведь она “заточена” именно на экономичность. Правда, динамического разгона при этом не достичь, ведь экономная электроника советует переключаться вверх уже при 1700 об./мин.

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Что до автоматических трансмиссий, то большинство из них "по умолчанию" настроены на экономичность и экологичность. Но при этом многие из современных “автоматов” имеют свойство адаптироваться под стиль езды водителя. Поэтому если вы будете ездить агрессивно, АКП через некоторое время увидит это и начнет переключатеся при более высоких оборотах, поднимая аппетит машины.

Двигаясь с горы накатом, оставляйте передачу включенной: это и безопасность движения, и экономия топлива (хотя на самом деле не такая уж и большая)

Приемы экономичной езды

Для начала придется запомнить диапазон эффективных оборотов вашего двигателя (по его внешней скоростной характеристике). В первую очередь речь идет о кривой крутящего момента (а не мощности), ведь именно от него зависит динамика и аппетит машины при разгоне. У типичных бензиновых автомобилей обычно это "полочка" графика в районе 1800-3000 об./мин. плюс-минус 200 оборотов. У двигателей с наддувом, особенно большого и среднего объема, эта полочка гораздо шире. У дизелей, даже наддувных, этот диапазон узок и заметно смещен в зону низких оборотов.

Переключайтесь вовремя, согласно выше упомянутой характеристике

Разгоняйтесь энергично, достигайте запланированной скорости решительно, сразу за один прием, не затягивайте процесс

Не разгоняйтесь зря – например, когда видите впереди светофор, перекресток или пробку

На спусках не переходите на нейтралку. На автомобилях с механической коробкой катитесь с включенной передачей, в таком случае расход горючего будет нулевой, а на холстом ходу – порядка 0,5-0,7 л/час.

Заправляйтесь качественным топливом. Это касается и бензина, и дизеля.

Следите за состоянием машины: давлением в шинах, подшипниками ступиц и углами установки колес (развал)

Суфлеру, который подсказывает момент переключения и номер передачи, можно доверять, если хотите сэкономить. Но для хорошего ускорения его лучше игнорировать

Уместно будет напомнить, что расход горючего на самом деле во многом зависит от технического состояния машины. Кроме вышеупомянутой ходовой, это в первую очередь также топливная система, в которой важно правильное давление топлива в магистрали и его нормальное распыление через форсунки (инжекторы).

Рекомендация Авто24

Пожалуй, не стоит подчинять движение автомобиля исключительно идее экономии – ведь есть еще соображения безопасности, комфорта, затраты времени и другое. Но нужно сделать так, чтобы приемы экономичного вождения стали для вас естественными. Доведите рациональные навыки до автоматизма, и тогда такое управление не будет вызывать у вас напряжение.

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