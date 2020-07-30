Витрату пального для кожної моделі автовиробники визначають майже в ідеальних умовах. А чи реально наблизити до них свій стиль їзди?

Витрата пального великою мірою залежить від того, наскільки раціонально водій використовує можливості двигуна. Тому один і той самий автомобіль може споживати пальне із різницею до 25% в руках двох різних водіїв.

Сучасні силові агрегати налагоджені на економічну їзду, тож їхня електроніка намагається тримати оберти максимально низькими: на 90 км/год – вже 6-а передача і оберти 1600 об/хв

Між тим, не обов`язково вдаватися до якихось неймовірних прийомів, аби досягти економічності, вказаної у заводських документах на авто. Ми поділимося кількома “секретами” навіть не економічного, а швидше сказати – раціонального водіння. Причому тут не йтиметься про “нудну” їзду із швидкістю менше швидкості потоку і довгим підкочуванням до червоного світлофору на “нейтралці”.

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Отже, для розуміння суті економічного водіння – трохи теорії. Чому двигун споживає більше пального, ніж треба:

робота на невиправдано високих обертах

робота на надмірно низьких обертах

часті перехідні режими – набір або зниження обертів

робота під навантаженням при непрогрітому двигуні

Для економічної їзди водієві важливо знати крайні точки кривої обертового моменту (синя лінія). Це графіки майже ідеального двигуна, чий діапазон ефективних обертів надвичайно широкий: 1300 – 4000.

Зрозуміло, що під час руху найменше пального двигун споживає, якщо працює на постійних обертах і в тому діапазоні обертів, який виробник вважає найбільш ефективними. Власникам машин з механічною коробкою передач дізнатися ці цифри можна із графіків – зовнішньої швидкісної характеристики вашої моделі двигуна. Також на них вказують рекомендації щодо обертів переключення передач. У багатьох авто на приборній панелі в потрібний момент висвічується підказка, на яку передачу слід переходити. Цієї рекомендації варто дотрнимуватися, адже вона ”заточена” саме на економічність. Щоправда, динамічного розгону при цьому не досягти, адже економна електроніка радить переключатися вгору вже при 1700 об/хв.

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Щодо автоматичніх трансмісій, то більшість з них “за умовчанням” налаштовані на економічність та екологічність. Але при цьому багато які з сучасних “автоматів” мають властивість адаптуватися під стиль їзди водія. Тож якщо ви будете їздити агресивно, АКП за деякий час побачить це і почне переключатеся при більш високих обертах, піднімаючи апетит машини.

Рухаючись з гори накатом, треба залишати передачу увімкненою: це і безпека руху, і економія палива (хоча насправді не така вже й велика)

Прийоми економічної їзди

Для початку доведеться запам’ятати діапазон ефективних обертів вашого двигуна (за його зовнішньою швидкісною характеристикою). В першу чергу йдеться про криву крутного моменту (а не потужності), адже саме від нього залежить динаміка і апетит машини про розгоні. У типових бензинових авто зазвичай це “поличка” графіку в районі 1800-3000 об/хв. плюс-мінус 200 обертів. У двигунів із наддувом, особливо більшого за середній об’єму, ця поличка набагато ширше. У дизелів, навіть наддувних, цей діапазон неширокий і помітно зміщений у зону низьких обертів.

Перемикайтеся вчасно, згідно визщезгаданої характеристики

Розганяйтеся енергійно, досягайте запланованої швидкості рішуче, відразу за один прийом, не затягуйте процес

Не розганяйтеся даремно – наприклад, коли бачите попереду світлофор, перехрестя або затор

На спусках не переходьте у нейтраль. На авто з механічною коробкою котіться із увімкненою передачею, в такому випадку витрата пального буде нульова, а на холстому ході – близько 0,5-0,7 л/год.

Заправляйтеся якісним пальним. Це стосується і бензину, і дизеля.

Слідкуйте за станом машини: тиском у шинах, підшипниками маточин та кутами встановлення коліс (сходження-розвал)

Суфлеру, який підказує момент перемикання і номер передачі, можна довіряти, якщо прагнеш економії. Але для гарного прискорення його треба ігнорувати

Доречно буде нагадати, що витрата пального насправді багато у чому залежить від технічного стану машини. Крім вищезгаданої ходової, це в першу чергу також паливна система, в якій важливий правильний тиск палива в магістралі і його нормальний розпил через форсунку (інжектор).

Рекомендація Авто24

Не варто підпорядковувати рух в авто виключно ідеї економії – адже є ще міркування безпеки, комфорту, витрати часу та інші. Але треба зробити так, щоби прийоми економічного водіння стали для вас природніми. Доведіть раціональні навички до автоматизму, і тоді таке керування не викликатиме у вас напруження.

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