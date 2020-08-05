Для іспиту взяли три VW Jetta різних років випуску та з різними трансмісіями.

Команда "Суми Рейсінг Тім" провела паливний експеримент одразу трьох автомобілів однієї марки та моделі – Volkswagen Jetta. Для цього взяли два седани "Фольксваген Джетта" 2019 року серії МК7. Але одна Jetta - в максимальній комплектації з автоматичною коробкою передач, а друга - в базовій комплектації на механіці. Звичайно, у них різна ціна - максимальна комплектація Volkswagen Jetta обійдеться у $20 000, а на механіці - всього $14 000. В якості альтернативи взяли "Фольксваген Джетта" в кузові МК6 з двигуном 1,8 TSI 2014 року за 12 000 доларів.

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Витрата пального експерти СРТ перевіряють так: заправляють повний бак, після чого їде колона цих автомобілів, в якій змінюються порядок авто та водії. Пробіг проходить протягом 100 км в місті та 100 км на трасі. Потім автомобілі знову заправляють та вимірюють результати.

Результати цього тесту:

Jetta MK6 6-ступенева АКП – 8,6 л на 100 км

Jetta MK7 8-ступенева АКП – 6,9 л на 100 км

Jetta MK7 6-ступенева МКП – 7,1 л на 100 км.

Таким чином, сучасний 8-ступеневий "автомат" виявився більш економічним, ніж "механіка" в руках досвідченого водія.

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