Індія взялася за будівництво доріг, основним компонентом мощення якого є сталеливарний шлак, що накопичувався на металургійних підприємствах.

Технологію використання таких шлаків у дорожньому будівництві розробили науковці Центрального дорожнього науково-дослідного інституту (ЦНДІ). За їх висновками, новаторський метод не лише вирішує проблему з горами відходів шлаку на сталеливарних заводах, але й має низку економічних переваг.

Збудована у червні минулого року в штаті Гуджарат перша дорога з переробленого сталевого шлаку підтвердила висновки: за рік експлуатації дорожнє полотно показало виняткову стійкість до зношування, викликаного погодними умовами. До того ж технологія будівництва сталево-шлакової дороги приблизно на 30 відсотків рентабельніша, ніж традиційні методи мощення.

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Експериментальна шестисмугова дорога завдяки шлаковій основі мощення виявилася стійкою не лише до погодних умов, але й до великовагових автомобілів. Навіть у спеку дорожнє покриття не плавилося колесами багатотонних фур. Жодних натяків на колійність, що притаманна звичайним дорогам від коліс транспорту у спеку, на трасі не виявлено. При цьому шлакова поверхня була на 30 відсотків тоншою, ніж у доріг, вимощених класичними заповнювачами.

Сталеливарний шлак є синтетичним заповнювачем і його можна вважати зеленим ресурсом з великим потенціалом заміни природних заповнювачів, що знижує вплив на навколишнє середовище від видобутку корисних копалин. Фото: mdpi.com

Цьогоріч організація прикордонних доріг (BRO) також скористалася цією інноваційною технологією, взявшись будувати довговічну та міцну дорогу Аруначал-Прадеш вздовж індійсько-китайського кордону. Для реалізації цієї екологічної та безпечної технології будівництва металургійний комбінат Tata Steel безплатно надав сталевий шлак, а індійські залізниці доставили його в район будівництва. На місці цей матеріал переробили в компонент мощення, залили й класичними катками утрамбували в дорожнє полотно.

За словами міністра науки і технологій Індії Джітендри Сінгха, будівництвом більш міцних і довговічних доріг уздовж індійсько-китайського кордону в Аруначал-Прадеш справа не обмежиться. Вже розробляються проекти будівництва доріг зі шлаковим мощенням в інших регіонах.

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Національне управління автомобільних доріг Індії (NHAI) планує використовувати сталевий шлак для будівництва частини шосе Мумбаї-Гоа. Аеропорт Сурат подав заявку на сталевий шлак для будівництва та зміцнення злітно-посадкової смуги.

Дефіциту в шлаках у найближчі кілька десятиліть не буде: Індія є другим за величиною виробником сталі у світі, виробляючи близько 200 кг шлаку на тонну виробництва сталі. Завдяки новій технології країна перетворить ці промислові відходи у першокласний матеріал для будівництва довговічних та якісних доріг.