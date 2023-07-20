Индия взялась за строительство дорог, основным компонентом мощения которого является сталелитейный шлак, накапливавшийся на металлургических предприятиях.

Технологию использования таких шлаков в дорожном строительстве разработали ученые Центрального дорожного научно-исследовательского института (ЦНИИ). По их выводам, новаторский метод не только решает проблему с горами отходов шлака на сталелитейных заводах, но и имеет ряд экономических преимуществ.

Построенная в июне прошлого года в штате Гуджарат первая дорога из переработанного стального шлака подтвердила выводы: за год эксплуатации дорожное полотно показало исключительную устойчивость к износу, вызванному погодными условиями. К тому же технология строительства стальной шлаковой дороги примерно на 30 процентов более рентабельна, чем традиционные методы мощения.

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Экспериментальная шестиполосная дорога благодаря шлаковой основе мощения оказалась устойчивой не только к погодным условиям, но и тяжеловесным автомобилям. Даже в жару дорожное покрытие не плавилось под колесами многотонных фур. Никаких намеков на колейность, свойственной обычным дорогам от колес транспорта в жару, на трассе не обнаружено. При этом шлаковая поверхность была на 30 процентов тоньше, чем у дорог, вымощенных классическими заполнителями.

Сталелитейный шлак является синтетическим заполнителем и его можно считать зеленым ресурсом с большим потенциалом замены природных заполнителей, что снижает влияние на окружающую среду от добычи полезных ископаемых. Фото: mdpi.com

В этом году организация пограничных дорог (BRO) также воспользовалась этой инновационной технологией, принявшись строить долговечную и прочную дорогу Аруначал-Прадеш вдоль индийско-китайской границы. Для реализации этой экологичной и безопасной технологии строительства металлургический комбинат Tata Steel бесплатно предоставил стальной шлак, а индийские железные дороги доставили его в район строительства. На месте этот материал переделали в компонент мощения, залили и классическими катками утрамбовали в дорожное полотно.

По словам министра науки и технологий Индии Джитендры Сингха, строительством более прочных и долговечных дорог вдоль индийско-китайской границы в Аруначал-Прадеш дело не ограничится. Уже разрабатываются проекты строительства дорог со шлаковым мощением в других регионах.

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Национальное управление автомобильных дорог Индии (NHAI) планирует использовать стальной шлак для строительства части шоссе Мумбаи-Гоа. Аэропорт Сурат подал заявку на стальной шлак для строительства и укрепления взлетно-посадочной полосы.

Дефицита в шлаках в ближайшие несколько десятилетий не будет: Индия является вторым по величине производителем стали в мире, получая около 200 кг шлака на тонну производства стали. Благодаря новой технологии страна превратит эти промышленные отходы в первоклассный материал для строительства долговечных и качественных дорог.