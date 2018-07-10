Продажі новинки у Індії стартують на початку 2019 року.

Взимку індійці представили концептуальний кросовер Tata H5X, трохи згодом стало відомо, що концепт піде у серію під назвою Harrier, а нещодавно компанія повідомила про вихід новинки на початку наступного року.

Кросовер, побудований на базі моделі Land Rover Discovery Sport, являє собою пдосить незвичний як для виробника, так і для індійського ринку в цілому автомобіль. Цікаво, що компанія Toyota продає у Японії і Малайзії автомобіль під такою ж назвою.

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Фото: Концепт Tata H5X / Tata Motors

За габаритами Tata Harrier буде близькою до Discovery Sport, а от лінійка двигунів буде не британською, а італійською. За попередньою інформацією Harrier оснащуватиметься дизельним мотором Fiat Multijet II. Дволітровий силовий агрегат буде доступний в двох варіантах форсування – на 140 або 170 к.с.

Прем'єра серійної версії кросовера повинна відбутися на початку наступного року. Компанія не виключає можливості виходу моделі на інші ринки.

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