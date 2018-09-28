У 2021 році японська марка буде тотально електризованою. А спорткупе стало передвісником нової ери.

Минулого року компанія Infiniti показувала концепт Q60 Project Black та повідомила про те, що існує можливість застосувати силові установки болідів Формула 1 від команди RenaultSport Formula One Team у серійних моделях марки. Новий Project Black S отримав лише частину техніки й технологій болідів.

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Infiniti заявляє, що прототип Project Black S знаменує “прагнення компанії до створення вражаючих високопродуктивних електрифікованих силових агрегатів, використовуючи досвід альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi”. Компанія планує почати електрифікацію модельного ряду з 2021 року. Концепт Q Inspiration є базою для повністю електричних автомобілів.

Але поки ці електромобілі та гібриди не з'являться в серійному вигляді, компанія показує, як в майбутньому буде виглядати Infiniti. Новий прототип Project Black S поєднує 3,0-літровий твінтурбо V6 з системою рекуперації енергії. Комбінована потужність такої силової установки становить 563 к.с., що дозволяє автомобілю розганятися до сотні менш, ніж за 4 секунди.

Фото: Концепт Infiniti Q Inspiration / Infiniti

У Project Black S використовуються три мотор-генератора (MGU). Один блок MGU (кінетичний) збирає кінетичну енергію при гальмуванні. Інші два блоки MGU збирають теплову енергію від вихлопних газів, дозволяючи генерувати енергію не тільки при гальмуванні, але і при прискоренні.

Офіційна прем’єра Infiniti Project Black S відбудеться на Паризькому автосалоні.

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