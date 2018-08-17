Концепт буде представлений на Конкурсі елегантності у Пеббл-Біч.

Компанія Infiniti показала ескіз одномісного концепта Prototype 10, дебют якого відбудеться наприкінці серпня під час Конкурсу елегантності в Пеббл-Біч. Спідстер продовжує ідейну лінію минулорічного концепту Infiniti Prototype 9 та втілює деякі риси прототипу Q Inspiration.

Технічних подробиць про концепт поки що нема, хоча навряд чи вони настільки важливі, адже подібні прототипи створюються для того, аби показати дизайн. А з цим аспектом у Прототипа 10 – повний порядок. М’які і стрімкі лінії кузову, вузенькі прорізи фар, одномісний кокпіт, та ліконічна корма – усе нагадує спортивні боліди початку минулого століття. І у виконанні Infiniti має сучасний вигляд.

Фото: Концепт Infiniti Prototype 10 / Infiniti

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Фото: Infiniti Prototype 9 / Infiniti

Подібний концепт Infiniti представила на Пеббл-Біч минулого року, тоді це був Prototype 9. Цей концепт оснащувався електромотором потужністю у 150 к.с. та блоком аккумуляторов від Nissan Leaf.



Фото: Фото: Infiniti Q Inspiration / Infiniti

Згаданий вище концепт Q Inspiration являв собою більш реалістичний автомобіль. Від нього новому концепту дістались такі “фамільні риси”, як вузькп головнп оптика, акулоподібний профіль капоту, повітрозабірники по краях бампера та “ребра” на капоті.

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