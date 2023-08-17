Британська марка хоче розпочати все з чистого аркуша. І з нового повністю електричного модельного ряду на платформі JEA. Автомобілів з традиційними двигунами у майбутньому марки не передбачається.

Про нову стратегію розвитку бренду Jaguar стало відомо на початку 2021 року. За словами колишнього глави JLR Тьєррі Боллоре, план під назвою Reimagine передбачає відмову від усіх колишніх напрацювань.

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Так, забуті виявилися порівняно доступні легковики, семимісний кросовер Jaguar J-Pace, в основу якого повинна була лягти платформа MLA, а також флагманський електричний ліфтбек XJ на тому же «візку», причому цей проект знаходився на завершальному етапі.

Тьєррі Боллоре припускав, що присутній в актуальному ряду електричний кросовер Jaguar I-Pace стане якимось сполучним містком між нинішніми моделями та новою повністю «зеленою» лінійкою, первісток якої, за планом, повинен дебютувати наприкінці 2024 року, а в продаж він надійде в 2025 році.

Однак, як повідомляє британський Autocar з посиланням на нинішнього генерального директора JLR Адріана Марделла, Jaguar I-Pace, який з'явився в 2018 році, до зміни генерації «не доживе» і до складу майбутнього модельного ряду бренду не входитиме. Поки що виробник не називає точної дати прощання з актуальною лінійкою автомобілів та з I-Pace зокрема. Відомо лише, що це відбудеться ближче до 2025 року.

За словами нинішнього глави JLR, нині кросовер Jaguar I-Pace продається в основному у Великій Британії та континентальній Європі. Ця модель допомагає компанії відповідати нормі за показниками рівня викидів шкідливих речовин у повітря (тим компаніям, які у цю норму не вкладаються, доводиться платити великий штраф).

Автомобілі майбутнього модельного ряду належать до лакшері-сегменту та отримають в основу нову платформу JEA (Jaguar Electrified Architecture), яка була розроблена для компанії на замовлення. Очікується, що такі електромобілі матимуть довгу колісну базу, що забезпечить солідний простір у салоні. Якихось точніших характеристик поки що немає.

Відомо, що першою з обіцяних трьох новинок Jaguar стане автомобіль, який у плані позначений як "чотирьохдверний GT" вартістю від 100 000 фунтів стерлінгів (127 524 доларів). Максимальний запас ходу на одній зарядці у первістка становитиме близько 700 км. Поки що офіційна інформація про дві інші нові моделі Jaguar не розкривається.

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За словами Адріана Марделла, який у ході інтерв'ю виданню «зазирнув» у майбутнє модельного ряду Jaguar, очікується, що обсяг продажу майбутньої лінійки складе близько 4000 автомобілів на місяць. При цьому він зазначив, що у першому кварталі поточного фінансового року марка продавала трохи більше 5000 екземплярів щомісяця.

Нагадаємо, на початку цього літа компанія JLR показала новий логотип, який якраз і складається з цих трьох букв. Абревіатура тепер використовується без розшифровки, оскільки марку Land Rover було вирішено поділити на три окремі бренди – Range Rover, Defender та Discovery.