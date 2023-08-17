Британская марка хочет начать все с чистого листа. И с нового полностью электрического модельного ряда на платформе JEA. Автомобилей с традиционными двигателями в будущем марки не предвидится.

О новой стратегии развития бренда Jaguar стало известно в начале 2021 года. По словам бывшего главы JLR Тьерри Боллоре, план под названием Reimagine предполагает отказ от всех прежних наработок.

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Так, забыты оказались сравнительно доступные легковушки, семиместный кроссовер Jaguar J-Pace, в основу которого должна была лечь платформа MLA, а также флагманский электрический лифтбек XJ на той же «тележке», причем этот проект находился на завершающем этапе.

Тьерри Боллоре предполагал, что присутствующий в актуальном ряду электрический кроссовер Jaguar I-Pace станет неким связующим мостиком между нынешними моделями и новой полностью «зеленой» линейкой, первенец которой, по плану, должен дебютировать в конце 2024 года, а в продажу он поступит в 2025 году. .

Однако, как сообщает британский Autocar со ссылкой на нынешнего генерального директора JLR Адриана Марделла, появившийся в 2018 году Jaguar I-Pace в смену генерации «не доживет» и в состав будущего модельного ряда бренда не будет входить. Пока производитель не называет точной даты прощания с актуальной линейкой автомобилей и I-Pace в частности. Известно лишь, что это произойдет ближе к 2025 году.

По словам нынешнего главы JLR, кроссовер Jaguar I-Pace продается в основном в Великобритании и континентальной Европе. Эта модель помогает компании соответствовать норме по показателям уровня выбросов вредных веществ в атмосферу (тем компаниям, которые в эту норму не вкладываются, приходится платить большой штраф).

Автомобили будущего модельного ряда принадлежат к лакшере-сегменту и получат в основу новую платформу JEA (Jaguar Electrified Architecture), разработанную для компании на заказ. Ожидается, что такие электромобили будут иметь длинную колесную базу, что обеспечит солидное пространство в салоне. Каких-то более точных характеристик пока нет.

Известно, что первой из обещанных трех новинок Jaguar станет автомобиль, который в плане обозначен как четырехдверный GT стоимостью от 100 000 фунтов стерлингов (127 524 долларов). Максимальный запас хода на одной зарядке у первенца составит около 700 км. Пока официальная информация о двух других новых моделях Jaguar не раскрывается.

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По словам Адриана Марделла, который в ходе интервью изданию заглянул в будущее модельного ряда Jaguar, ожидается, что объем продаж будущей линейки составит около 4000 автомобилей в месяц. При этом он отметил, что в первом квартале текущего финансового года марка продавала немногим более 5000 экземпляров.

Напомним, в начале этого лета компания JLR показала новый логотип, который как раз и состоит из трех букв. Аббревиатура теперь используется без расшифровки, поскольку марка Land Rover была решена разделить на три отдельных бренда – Range Rover, Defender и Discovery.