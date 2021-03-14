Шанована британська марка Jaguar вважається класичною, але про перші роки її історії чомусь говорять мало. Журналісти Авто24 спробували розібратися з цим періодом і побачили дещо цікаве.

Той, хто цікавився історією британського автопрому, міг помітити деяку плутанину із першою продукцією Jaguar та її найменуванням. У нас склалося враження, що “Ягуар” чогось соромиться, хоча насправді історія бренду – класична для багатьох старих марок, і цілком гідна поваги.

Мало хто знає, що преміальний Jaguar починався з колясок до мотоциклів. Проте, дехто з нинішніх автомобільних авторитетів взагалі починав з жіночих спідниць та швейних машинок...

Справа у тому, що першою продукцією були аж ніяк не автомобілі, і навіть не мотоколяски, як про це пишуть у деяких джерелах. Фірма, яка сьогодні відома як Jaguar, була створена у м. Блекпул 1922 року і спочатку називалася Swallow Sidecar Company – Компания бокових причепів “Ластівка”.

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Так-так, спочатку Jaguar випускав коляски до мотоциклів, але імені хижака із сімейства котячих вони тоді не несли, обходячись грайливою “пташиною” назвою. Але така номенклатура продукції не дуже подобалася засновникам У. Лайонсу та У. Уолмслі. Хоча вони й були завзятими мото-ентузіастами, незабаром їм захотілося випускати щось більш вагоме. І як тільки їхнє підприємство отримало новий виробничий корпус – великий і непогано обладнаний, вони розгорнули у ньому кузовний цех.

Засновники Jaguar Уільям Лайонс та Уільям Уолмслі колись були мотофанами, але з часом зрозуміли, що на авто можна заробити більше

Першою автомобільною продукцією майбутнього славетного бренду став Austin 7 Swallow (1927 р.). Фактично це був суперпопулярний на той час масовий Austin 7 – але з оригінальним вишуканим кузовом. І неординарний дизайн, і двоколірне фарбування надавали невеличкому автомобільчику багатого, мало не преміального на той час вигляду. Продукція мала попит, хоча привабливий і на диво недорогий автомобіль часом дорікали у тому, що він не настільки швидкий, наскільки красивий.

1928-го року компанія переїхала до Ковентрі, модельна лінійка розширювалася. З’явилися родстери, а в якості платформи крім Austin стали брати шасі Standard, Swit, Fiat і Wolseley.

Перш ніж зробити справжній Jaguar, компанія виробляла модні кузови для дешевих масових машинок інших марок

Перший цілком власний автомобіль компанія, яка тоді вже носила назву Swallow Coachbuilding Company, представила в 1931-му році. Вишукану приземкувату модель із спортивними рисами назвали красивою абревіатурою SS 1, але в серію вона пішла лише наступного року.

Пропонувалося кілька кузовів – 4-місний родстер, двохдверний седан та купе кількох видів. Як і попередники, машина не могла похвалитися надзвичайними характеристиками (2,0 – 2,7 л, 48 – 68 к.с., 121 км/год), але була дуже привабливою зовні. Цікаво, що шасі і двигун були все також вироблені компанією Standart.

Під маркою Jaguar почали виробляти оригінальні автомобілі з виразною зовнішністю. На фото SS Jaguar 100 1937 року

Трохи заплутана картина із назвами моделей та власне виробника в цілому. Походження сполучення літер SS не має стовідсоткового підтвердження. Але найбільш ймовірно, що воно розшифровується як Standart Swallow, адже врешті-решт саме Standart залишився єдиним постачальником шасі для Swallow. У 1934-му ці літери в якості назви отримала уся компанія – SS Cars. При цьому роком пізніше у назві нової серії моделей з’явилося нове слово: SS-Jaguar.

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Наступна трансформація імені відбулася у 1945 році – щоб уникнути асоціацій із злочинною організацією нацистів, з назви марки прибрали літери SS і додали Jaguar. Так британська марка нарешті стала відомим нам Jaguar’ом.

Повоєнні Jaguar стали буквально розкішними, і спортивні моделі теж більше не були бюджетними. На фото Jaguar Mark IV 1947 року

Після Другої світової війни розвиток компанії набрав обертів. Марка впевнено перейшла до преміум-класу, випускаючи одночасно спортивні і потужні представницькі моделі. Протягом повоєнного періоду Jaguar пережив цілу низку злиттів і поглинань (взагалі типових для британського автопрому), причому деякі компанії – наприклад, Daimler Motor Company, були придбані самим Jaguar’ом і стали частиною його структури.

Новий електрокар Jaguar I-Pace відкрив електричну еру легендарної марки. Нещодавно заявлено, що з 2025 р. бренд випускатиме лише електричні моделі

На даний час компанія є частиною групи Jaguar Land Rover, яка належить індійському автовиробнику Tata Motors. Перехід під крило Tata ніяк не відбився на концептуальній сутності автомобілів марки, тож можна бути певним, що класичний британський бренд подарує автомобільному світові ще чимало цікавих та харизматичних моделей.

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