Уважаемая британская марка Jaguar считается классической, но о первых годах ее истории почему-то говорят мало. Журналисты Авто24 попытались разобраться с этим периодом и увидели кое-что интересное.

Тот, кто интересовался историей британского автопрома, мог заметить некоторую путаницу с первой продукцией Jaguar и ее наименованием. У нас сложилось впечатление, что “Ягуар” чего-то стесняется, хотя на самом деле история бренда – классическая для многих старых марок, и вполне достойна уважения.

Мало кто знает, что премиальный Jaguar начинался с колясок к мотоциклам. Тем не менее кое-кто из нынешних автомобильных авторитетов вообще начинал с женских юбок и швейных машинок...

Дело в том, что первой продукцией были отнюдь не автомобили и даже не мотоколяски, как об этом пишут в некоторых источниках. Фирма, которая сегодня известна как Jaguar, была создана в г. Блэкпул в 1922 году и первоначально называлась Swallow Sidecar Company – “Компания боковых прицепов “Ласточка”.

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Да-да, сначала Jaguar выпускал коляски к мотоциклам, но имени хищника из семейства кошачьих они тогда не несли, обходясь игривым “птичьим” названием. Но такая номенклатура продукции не очень нравилась основателям У. Лайонса и У. Уолмсли. Хотя они и были заядлыми мото-энтузиастами, вскоре им захотелось выпускать что-то более весомое. И как только их предприятие получило новый производственный корпус – большой и неплохо оборудованный, они развернули в нем кузовной цех.

Основатели Jaguar Уильям Лайонс и Уильям Уолмсли когда-то были мотофанами, но со временем поняли, что на авто можно заработать больше

Первой автомобильной продукцией будущего знаменитого бренда стал Austin 7 Swallow (1927 г.). Фактически это был суперпопулярный в то время массовый Austin 7 – но с оригинальным, если не сказать изысканным, кузовом. И неординарный дизайн, и двухцветная окраска придавали небольшому автомобильчику богатый, чуть ли не премиальный по тому времени вид. Продукция имела спрос, хотя привлекательный и на удивление недорогой автомобиль порой упрекали в том, что он не настолько быстр, насколько красив.

В 1928-м году компания переехала в Ковентри, модельная линейка расширялась. Появились родстеры, а в качестве платформы помимо Austin стали брать шасси Standard, Swit, Fiat и Wolseley.

Прежде чем сделать настоящий Jaguar, компания производила модные кузова для дешевых массовых машинок других марок

Первый собственный автомобиль компания, которая тогда уже носила название Swallow Coachbuilding Company, представила в 1931-м году. Стильную приземистую модель со спортивными чертами назвали красивой аббревиатурой SS 1, а в серию она пошла только в следующем году. Предлагалось несколько кузовов – 4-местный родстер, двухдверный седан и купе нескольких видов. Как и предшественники, машина не могла похвастаться выдающимися характеристиками (2,0 – 2,7 л, 48 – 68 к.с., 121 км/ч), но была очень привлекательной внешне. Интересно, что шасси и двигатель были все также произведены компанией Standart.

Под маркой Jaguar начали производить оригинальные автомобили с выразительной внешностью. На фото SS Jaguar 100 1937 года

Немного запутанная картина с названиями моделей и собственно производителя в целом. Происхождение сочетания букв SS не имеет стопроцентного подтверждения. Но наиболее вероятно, что оно расшифровывается как Standart Swallow, ведь именно Standart в конце концов остался единственным поставщиком шасси для Swallow. В 1934-м эти буквы в качестве названия получила вся компания – SS Cars. При этом годом позже в названии новой серии моделей появилось новое слово: SS Jaguar.

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Следующая трансформация имени произошла в 1945 году – чтобы избежать ассоциаций с преступной организацией нацистов, из названия марки убрали буквы SS и добавили Jaguar. Так британская марка наконец-то стала известным нам Јаguar’ом.

Послевоенные Jaguar стали буквально роскошными, и спортивные модели тоже больше не были бюджетными. На фото Jaguar Mark IV 1947 года

После Второй мировой войны развитие компании набрало обороты. Марка уверенно перешла в премиум-класс, выпуская одновременно спортивные и мощные представительские модели. В течение послевоенного периода Jaguar пережил целый ряд слияний и поглощений (что вообще типично для британского автопрома), причем некоторые солидные компании – например, Daimler Motor Company были приобретены самим Јаguar’ом и стали частью его структуры.

Новый электрокар Jaguar I-Pace открыл электрическую эру легендарной марки. Недавно было заявлено, что с 2025 г. бренд будет выпускать только электрические модели

В настоящее время компания является частью группы Jaguar Land Rover, которая принадлежит индийскому автопроизводителю Tata Motors. Переход под крыло Tata никак не отразился на концептуальной сущности автомобилей марки, поэтому можно быть уверенным, что классический британский бренд подарит автомобильному миру еще немало интересных и харизматичных моделей.

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