Как ни странно, некоторые общеизвестные, буквально хрестоматийные автомобили на самом деле никому не знакомы под их настоящим именем. Мы попытались восстановить справедливость – хотя бы в отношении некоторых производителей

М151 MUTT, армейский внедорожник

Этот легкий утилитарный внедорожник (1959 – 1982 ГГ.) знаком миллионам землян по телерепортажам из горячих точек начиная со второй половины ХХ века.

кажется, без М151 не обошелся ни один военный конфликт второй половины ХХ в. Успех? Да, но никакого бренда, кроме военного индекса, он не нес.

Со времен Второй Мировой войны машины такого класса и с таким передком иначе как джипом и не называли. Но сходство с маркой Jeep было обманчивым – на самом деле машину разработал Ford Motor, хотя производилась она не только на заводах Форда, но и на предприятиях Kaiser-Jeep (позднее – AM General).

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Военные всего мира до сих пор уважают М151 MUTT за скорость на дорогах любого качества – собственно, как быстроходная десантная машина она позиционировалась, например, в морской пехоте США. Секрет динамики на бездорожье – в независимой подвеске всех колес, что вообще не очень типично для максимально упрощенной армейской техники.

Matra Murena, спорткар

Автомобили марки Matra – сплошная экзотика: во-первых, это французские спорткары, во-вторых, они трехместные, в-третьих – их собирал малоизвестный производитель под странным названием "Инженерная группа Matra".

Космическую технику Matra производила неплохую, а авто получались не очень надежные. Но теперь малотиражные "французы" – настоящая изюминка 1970 – 1980-х.

Показанный здесь Matra Murena (1980 – 1983 ГГ.) – один из самых интересных спортивных автомобилей своего времени: он был среднемоторным, как настоящие гоночные болиды. При этом вся конструкция была архаичной рамной, но – с кузовными панелями из таких модных композитных материалов как стекловолокно и полиэстер. В дополнение все детали шасси (кроме задней подвески) были оцинкованные. Такое ассорти решений объяснялось не автомобильной специализацией Matra: вообще-то это был производитель авиационно-космического и оружейное профиля. Стильная и быстрая машина выпускалась только 3 года. Благодаря нержавеющему кузову сохранилось немало экземпляров, несмотря на это цена на них сегодня достаточно высока.

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Интересно, что "412-е" с военного завода, в отличие от столичных, почти не поставлялись в Европу. Между тем, среди отечественных автолюбителей именно ижевские машины считались более качественными (сказывался строгий контроль качества в оборонпроме) – хотя их в некоторой степени можно считать подделкой.

Мercedes G-Class, внедорожник

Вожделенный для нескольких поколений автофанатов мерседесовский "кубик", как ни странно, никогда не выпускался на предприятиях Mercedes. Начиная с 1979 года все поколения этого внешне сурового внедорожника собираются на заводе компании Steyr-Daimler-Puch (ныне Magna Steyr) в австрийском городе Грац.

Один из флагманов немецкого бренда Mercedes выпускают австрийцы из небольшой компании Steyr. Они же помогали конструировать элитный внедорожник.

Собственно, Daimler-Benz AG и проектировал свой будущий Geländewagen вместе с конструкторами Steyr-Daimler-Puch. Австрийцы уже тогда хорошо разбирались в полном приводе, а немцы брались наладить массовый сбыт машины в армии нескольких стран. Не все получилось так, как планировалось, однако какая разница, куда больше уходит "кубиков" – в войска или на "гражданку", если суммарный тираж этой недешевой машины подбирается уже до полумиллиона.



HMMWV, многоцелевой транспортер

Как-то особенно представлять "Хаммер" не надо – все знают, что это мощная универсальная машина для множества армейских задач. Однако не все знают, кто на самом деле сконструировал и выпускал ее. Этот многоцелевой носитель оружия проектировали в течение почти 20 лет.

Автомобиль, который стал символом современной войны, выпускала малоизвестная широкой общественности компания. Однако, опыт работы со спецтехникой у нее немалый.

Расчетами и испытаниями занимались по очереди и параллельно несколько американских компаний. Финальный образец, в конце концов принятый военными на вооружение, был плодом трудов относительно небольшой компании AM General. Которая и начала выпуск новой американской легенды в 1984 году.

“Москвич-412”

Не все знают, что львиная доля от 2,7 млн. выпущенных "Москвичей-412" (1967 – 1999 гг.) на самом деле никогда Москвы не видела. Хотя начиналось все по-честному: новую модель проектировали и собирали в городе, который дал название всему бренду.

Если не видеть эмблему, отличить настоящий "Москвич-412" от ижевского могут только знатоки. В Ижевске собрали 2,32 млн. экземпляров, в Москве – 0,36 млн.

Удачный для своего времени семейный седан "Москвич-408" ( "412-й" был его версией с новым двигателем) в большинстве своем уходил на экспорт, поэтому, как тогда говорили, партия и правительство приняли решение построить для его производства еще один завод. Выпуск копии "412-го" организовали в г. Ижевске – на предприятии оборонпрома "Ижмаш". Не было никаких отличий, даже на крышке багажника ижевские машины несли шильдик "Москвич", и только эмблема "Иж" на радиаторе указывала на подмену.

Резюме Авто24

Вероятно, доля несправедливости во всем этом есть: огромная аудитория покупает, уважает, любит и обожает популярные и культовые модели, а кто на самом деле стоит за их рождением, не известно почти никому. Но об этом стоило бы спросить самих производителей и конструкторов – возможно, для них главным была не мимолетная слава, а многотысячные тиражи и успешные продажи их детищ? Недаром же говорят, что честный выбор – это тот, где клиент проголосовал кошельком ...

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