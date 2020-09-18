В Україні Jeep Patriot, привезений з Америки, коштує від 8 до 15 тисяч доларів, тож він може вважатися одним з найдешевших кросоверів на ринку.

У Jeep Patriot багато переваг – це повний привід, великий кліренс, практичний салон, висока надійність, і все це - за невелику ціну. Окрім того, Patriot вигідно відрізняється від своїх крайслерівских "побратимів” тим, що більшість його вузлів зроблені в Японії.

В цьому авто багато агрегатів різних виробників. Наприклад, тут встановлена автоматична трансмісія Hyundai, однак на більш ранніх версіях ставився варіатор Jatco. 2,4-літровий мотор створений корпорацією GEMA. Це найбільш популярний двигун на авто зі США і він непоганий – невибагливий та надійний. При цьому навіть з АКП розганяє машину за 10,5 секунд до сотні.

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Салон досить простий, хоча й невеликий. Однак зручно всістись у ньому важко, особливо для високих людей: адже в ньому кермо не регулюється по вильоту та коротка подушка сидіння. А посадка в автомобілі – дуже важлива характеристика. Так само незручно сидіти на другому ряду сидінь. Ще один мінус “Патріота” – відсутність шумоізоляції.

Натомість підвіска прекрасна – м'яка, енергоємна, якраз для наших доріг. Більше про Jeep Patriot – у відео:

Нагадаємо, що Jeep представив Wrangler з 4 електромоторами.