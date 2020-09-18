В Украине Jeep Patriot, привезенный из Америки, стоит от 8 до 15 тысяч долларов, и он может считаться одним из самых дешевых кроссоверов на рынке.

В Jeep Patriot много преимуществ – это полный привод, большой клиренс, практичный салон, высокая надежность, и все это – за небольшую цену. Кроме того, Patriot выгодно отличается от своих крайслеровских "собратьев" тем, что большинство его узлов сделаны в Японии.

В этом авто много агрегатов разных производителей. Например, здесь установлена ​​автоматическая трансмиссия Hyundai, однако на более ранних версиях ставился вариатор Jatco. 2,4-литровый мотор создан корпорацией GEMA. Это наиболее популярный двигатель на авто из США и он неплохой – неприхотливый и надежный. При этом даже с АКП разгоняет машину за 10,5 секунд до сотни.

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Салон достаточно простой, хотя и небольшой. Однако удобно усесться в нем трудно, особенно для высоких людей: ведь в нем руль не регулируется по вылету и короткая подушка сиденья. А посадка в автомобиле – очень важная характеристика. Так же неудобно сидеть на втором ряду сидений. Еще один минус "Патриота" – отсутствие шумоизоляции.

Зато подвеска прекрасная – мягкая, энергоемкая, как раз для наших дорог. Больше о Jeep Patriot – в видео:

Напомним, что Jeep представил Wrangler с 4 электромоторами.