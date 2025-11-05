Jeep відкликає 228 тисяч плагін-гібридних Wrangler через ризик займання акумуляторів

Як повідомляє Car & Driver, Jeep змушений провести масштабне відкликання через ризик займання високовольтних батарей у своїх гібридних моделях з підзарядкою від мережі (PHEV). Під дію програми потрапляють 228 221 екземпляр Wrangler 4xe випуску 2020–2025 років, а також 91 844 одиниці Grand Cherokee 4xe, виготовлені між 2022 та 2026 роками.

Причиною відкликання стали несправні акумуляторні елементи, у яких може пошкоджуватись сепаратор, що підвищує ризик короткого замикання та займання. За інформацією Національної адміністрації безпеки дорожнього руху США (NHTSA), Jeep наразі працює над пошуком остаточного рішення.

Компанія рекомендує власникам потенційно небезпечних авто паркуватися подалі від будівель, інших автомобілів і не заряджати батареї, доки офіційне оновлення не буде доступним. Водночас виробник зазначає, що ризик займання знижується, якщо акумулятор розряджений. До слова, це вже не перше відкликання гібридних Jeep через схожу проблему.

Раніше компанія вже оновлювала програмне забезпечення на 154 тисячах Wrangler 4xe та Grand Cherokee 4xe, проте рішення виявилося неефективним — у Jeep зареєстрували щонайменше дев’ять випадків пожеж, що сталися навіть після оновлення ПЗ. Jeep запевняє, що продовжує роботу над остаточним усуненням дефекту. До того часу власникам радять не користуватися зарядкою та тримати автомобілі на відкритих просторах.