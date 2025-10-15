Stellantis планує створити новий Jeep на базі китайського Dongfeng

Майбутній Jeep буде створений подібно до моделі партнерства між Chery та Jaguar Land Rover у проєкті Freelander. Як повідомляє CarNewsChina, очікується, що дизайн новинка отримає від Stellantis, а силову установку, електроніку, мультимедію та систему автономного водіння — від Dongfeng.

Новинка, ймовірно, вийде як електромобіль або plug-in гібрид (PHEV) і буде представлена вже у першому кварталі 2027 року, при цьому цикл розробки становитиме лише 18 місяців. Поява кросовера знаменуватиме початок перезапуску бренду Jeep у Китаї.

M-Hero M817

Найімовірніше, новий Jeep частково запозичить платформу або електропривід від нещодавно представленого M-Hero M817 — флагманського гібридного позашляховика Dongfeng. Його характеристики:

Довжина: 5100 мм

Привід: повний, з можливістю керування задніми колесами

Силова установка: 1.5-літровий ДВЗ + два електромотори

Сумарна потужність: 677 к.с. і 848 Нм

Акумулятор CATL 50,4 кВт-год: до 215 км на електротязі

Загальний запас ходу: до 1365 км

Аналітики очікують, що стратегія Stellantis буде подвійною: спершу — повернення Jeep на китайський ринок через електромобільний сегмент, а потім — експорт моделі у Європу та інші країни як “глобального електричного Jeep” з локальною адаптацією.