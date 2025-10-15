Укр
Ру

Stellantis планирует создать новый Jeep на базе китайского Dongfeng

Группа Stellantis готовится к неожиданному альянсу с китайским государственным автопроизводителем Dongfeng Motor Group. По данным китайских СМИ, компании уже достигли предварительного соглашения о совместной разработке нового внедорожника Jeep, который получит технологии брендов Voyah и M-Hero.
Новый Jeep будет иметь китайскую "базу" от Voyah и M-Hero - Auto24

Колаж: CarNewsChina

Данила Северенчук
logo15 октября, 18:50
logo0
logo0 мин

Будущий Jeep будет создан подобно модели партнерства между Chery и Jaguar Land Rover в проекте Freelander. Как сообщает CarNewsChina, ожидается, что дизайн новинка получит от Stellantis, а силовую установку, электронику, мультимедию и систему автономного вождения - от Dongfeng.

Читайте также: Jeep объединил Wagoneer и Grand Wagoneer в одну модель - новый Grand Wagoneer 2026 представлен официально

Новинка, вероятно, выйдет как электромобиль или plug-in гибрид (PHEV) и будет представлена уже в первом квартале 2027 года, при этом цикл разработки составит всего 18 месяцев. Появление кроссовера будет знаменовать начало перезапуска бренда Jeep в Китае.

M-Hero M817

Скорее всего, новый Jeep частично позаимствует платформу или электропривод от недавно представленного M-Hero M817 - флагманского гибридного внедорожника Dongfeng. Его характеристики:

  • Длина: 5100 мм
  • Привод: полный, с возможностью управления задними колесами
  • Силовая установка: 1.5-литровый ДВС + два электромотора
  • Суммарная мощность: 677 л.с. и 848 Нм
  • Аккумулятор CATL 50,4 кВт-ч: до 215 км на электротяге
  • Общий запас хода: до 1365 км

Также интересно: Stellantis нашла способ значительно улучшить аккумуляторы электромобилей

Аналитики ожидают, что стратегия Stellantis будет двойной: сначала - возвращение Jeep на китайский рынок через электромобильный сегмент, а затем - экспорт модели в Европу и другие страны как “глобального электрического Jeep” с локальной адаптацией.

#Новости #Aвтобизнес #Jeep #Stellantis #Электромобиль #Китай #Фото #Гибридній автомобиль