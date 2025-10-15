Stellantis планирует создать новый Jeep на базе китайского Dongfeng

Колаж: CarNewsChina
Будущий Jeep будет создан подобно модели партнерства между Chery и Jaguar Land Rover в проекте Freelander. Как сообщает CarNewsChina, ожидается, что дизайн новинка получит от Stellantis, а силовую установку, электронику, мультимедию и систему автономного вождения - от Dongfeng.
Новинка, вероятно, выйдет как электромобиль или plug-in гибрид (PHEV) и будет представлена уже в первом квартале 2027 года, при этом цикл разработки составит всего 18 месяцев. Появление кроссовера будет знаменовать начало перезапуска бренда Jeep в Китае.
M-Hero M817
Скорее всего, новый Jeep частично позаимствует платформу или электропривод от недавно представленного M-Hero M817 - флагманского гибридного внедорожника Dongfeng. Его характеристики:
- Длина: 5100 мм
- Привод: полный, с возможностью управления задними колесами
- Силовая установка: 1.5-литровый ДВС + два электромотора
- Суммарная мощность: 677 л.с. и 848 Нм
- Аккумулятор CATL 50,4 кВт-ч: до 215 км на электротяге
- Общий запас хода: до 1365 км
Аналитики ожидают, что стратегия Stellantis будет двойной: сначала - возвращение Jeep на китайский рынок через электромобильный сегмент, а затем - экспорт модели в Европу и другие страны как “глобального электрического Jeep” с локальной адаптацией.