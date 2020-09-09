Уряд підтримав законопроект, що може посприяти розвитку електромобільності в Україні.

Сьогодні, 9 вересня, на своєму засіданні Уряд підтримав розроблений Мінінфраструктури законопроєкт “Про внесення змін до Закону України “Про автомобільний транспорт”.

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Він чітко визначає в законодавстві України терміни “електричний транспортний засіб” (“електромобіль”), “електробус”, “станція зарядки електромобілів”, “вантажний електромобіль”, “легковий електромобіль”, “гібридний електромобіль”, “плагін-гібридний електромобіль”.

“Ми поступово рухаємось до повсюдного використання більш екологічних та сучасних видів транспорту на електродвигунах. Електромобілі вже стали невід’ємною частиною нашого життя і надалі цей напрям буде тільки розвиватися. І чим краще Уряд, Верховна Рада та держава в цілому сприятиме підвищенню рівня електромобільності в Україні, тим швидше відбуватиметься цей рух. Наприклад, одна з таких ініціатив, яку ми сьогодні підтримали на Уряді - розроблений у Мінінфраструктури законопроєкт, що нарешті чітко визначає ключові терміни і поняття, пов’язані з електромобільністю. Сподіваюсь, що Верховна Рада теж найближчим часом позитивно його оцінить. Адже на ці зміни чекають тисячі українців, котрі зараз користуються або хочуть почати користуватися електротранспортом”, - зазначив очільник Міністерства інфраструктури України Владислав Криклій.

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