Правительство поддержало законопроект, который может поспособствовать развитию электромобильности в Украине.

Сегодня, 9 сентября, на своем заседании Правительство поддержало разработанный Мининфраструктуры законопроект “О внесении изменений в Закон Украины “Об автомобильном транспорте”.

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Он четко определяет в законодательстве Украины термины “электрическое транспортное средство” (“электромобиль”), “электробус”, “станция зарядки электромобилей”, “грузовой электромобиль”, “легковой электромобиль”, “гибридный электромобиль”, “плагин-гибридный электромобиль”.

"Мы постепенно движемся к повсеместному использованию более экологичных и современных видов транспорта на электродвигателях. Электромобили уже стали неотъемлемой частью нашей жизни и в дальнейшем это направление будет только развиваться. И чем лучше правительство, Верховная Рада и государство в целом будет способствовать повышению уровня электромобильности в Украине, тем быстрее будет происходить это движение. Например, одна из таких инициатив, которую мы сегодня поддержали на правительстве – разработанный в Мининфраструктуры законопроект, который наконец четко определяет ключевые термины и понятия, связанные с электромобильностью. Надеюсь, что Верховная Рада тоже в ближайшее время положительно его оценит. Ведь эти изменения ждут тысячи украинцев, которые сейчас пользуются или хотят начать пользоваться электротранспортом”, - отметил глава Министерства инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

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