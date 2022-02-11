Зростання цін на автомобільне пальне пов’язане з дорожчанням нафти, нестабільність української валюти та державним регулюванням цін. У Кабміні вирішили розробити ще один "механізм для стримування цін".

Кабінет міністрів розробляє механізм для стримування цін на бензин, які ростуть на тлі подорожчання нафти на світовому ринку. Про це сказала глава Мінекономіки Юлія Свириденко на засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад.

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"Важливо тримати руку на пульсі й реагувати на ті загрози, що є на ринку", – сказала Свириденко.

"У кінці грудня Кабмін обмежив націнку на газ для виробників соціальних продуктів харчування, нагадала вона. "І я хочу сказати, що у січні зростання цін на ці категорії не було. Це свідчить про те, що рішення дає результат", – сказала Свириденко.

Зараз почала дорожчати нафта, що відбивається на цінах на бензин і дизельне пальне. "Тому ми розробляємо комплексний план для того, щоб стабілізувати цю ситуацію", – зазначила Свириденко.

Нагадаємо,14 травня минулого року Кабмін вже ввів держрегулювання цін на паливо. Рішення набрало чинності з 15 травня. На період дії карантину будуть встановлені граничні рівні торговельної надбавки до середньої ціни дизельного палива (не вище 7 грн / літр) і бензину (не вище 5 грн / літр).

Однак, як видно за результатами півріччя, механізм державного регулювання цін у купі з іншими факторами лише призводить до зростання ціни пального.