Рост цен на автомобильное топливо связан с удорожанием нефти, нестабильностью украинской валюты и государственным регулированием цен. В Кабмине решили разработать еще один "механизм для сдерживания цен".

Кабинет министров разрабатывает механизм для сдерживания цен на бензин, которые растут на фоне удорожания нефти на мировом рынке. Об этом сказала глава Минэкономики Юлия Свириденко на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей.

Читайте также: Госрегулирование: бензин подорожает до 35,84 грн/л, ДТ — до 35,30 грн/л

"Важно держать руку на пульсе и реагировать на те угрозы, которые есть на рынке", – сказала Свириденко.

"В конце декабря Кабмин ограничил наценку на газ для производителей социальных продуктов питания, напомнила она." И я хочу сказать, что в январе роста цен на эти категории не было. Это говорит о том, что решение дает результат", – сказала Свириденко.

Сейчас начала дорожать нефть, что отражается на ценах на бензин и дизельное топливо. "Поэтому мы разрабатываем комплексный план для стабилизации этой ситуации", – отметила Свириденко.

Напомним, 14 мая прошлого года Кабмин уже ввел госрегулирование цен на топливо. Решение вступило в силу с 15 мая. На период действия карантина будут установлены предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива (не выше 7 грн/литр) и бензина (не выше 5 грн/литр).

Однако, как видно по результатам полугодия, механизм государственного регулирования цен вместе с другими факторами лишь приводит к росту цены топлива.