Кабінет Міністрів оприлюднив постанову №719 від 17 серпня про введення спеціального мита на імпорт дизельного палива і скрапленого газу з Росії. Документ опублікований на сайті уряду.

Згідно з постановою, на імпорт ДП з Росії трубопровідним транспортом буде застосовуватися спеціальне мито в розмірі 4% від митної вартості товару, на скраплений газ – 3%.

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“Ця постанова набирає чинності з дня її публікації і втрачає чинність 31 грудня 2020 року або пізніше скасування Російською Федерацією дискримінаційних та / або недружніх дій щодо України”, – йдеться в документі.

Таким чином, цією постановою уряд обійшов рішення судів, згідно з якими були скасовані аналогічні мита, введені влітку минулого року.

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