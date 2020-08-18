Кабинет Министров обнародовал постановление №719 от 17 августа о введении специальной пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. Документ опубликован на сайте правительства.

Согласно постановлению, на импорт ДТ из России трубопроводным транспортом будет применяться специальная пошлина в размере 4% от таможенной стоимости товара, на сжиженный газ – 3%.

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"Это постановление вступает в силу со дня его опубликования и теряет силу 31 декабря 2020 года или после отмены Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины", – говорится в документе.

Таким образом, этим постановлением правительство обошло решения судов, согласно которым были отменены аналогичные пошлины, введенные летом прошлого года.

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