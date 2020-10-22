Кабінет міністрів України схвалив стратегію підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2024 року.

Міністерству інфраструктури спільно з іншими зацікавленими органами виконавчої влади в тримісячний термін доручено розробити і подати Кабміну проект плану заходів щодо реалізації даної стратегії.

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Як наголошується в пояснювальній записці до документа, метою даної стратегії є: зниження рівня смертності внаслідок дорожньо-транспортних пригод як мінімум на 30% до 2024 року і на 50% до 2030 року.

За даними Мінінфраструктури, на сьогодні в Україні рівень смертності і травматизму внаслідок ДТП є дуже високим, а рівень організації безпеки дорожнього руху залишається дуже низьким, про що в своїх звітах підкреслювали експерти міжнародних інституцій. За 2019 рік в Україні зареєстровано понад 160,6 тис. ДТП, в т.ч. з постраждалими - 26 тис., в яких загинуло 3,4 тис. і травмовано 32,7 тис. осіб. У 2019 зафіксовано зростання кількості ДТП та травмованих в них осіб на 6,4% в порівнянні з 2018 роком.

Згідно з показниками аварійності та наслідків ДТП, зазначає відомство, Україна є одним з лідерів серед європейських країн. Так, в середньому в країнах - членах ЄС на 100 тис. Жителів припадає 5% загиблих в ДТП, тоді як в Україні такий показник становить (за даними 2019 роки) відповідно 8,22% осіб.

"Вирішення проблеми буде здійснюватися з впровадженням системного підходу обґрунтованих цільових показників шляхом впровадження сучасних вимог і технологій, які охоплюють всі ключові аспекти безпеки дорожнього руху, зокрема людський фактор, дорожню інфраструктуру, конструкційну безпеку транспортних засобів, і одночасно розглядаються на етапі запобігання аварії, під час аварії і після неї згідно з загальноприйнятими в світі підходами до формування та реалізації політики підвищення рівня безпеки дорожнього руху ", - йдеться в пояснювальній записці.

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Відзначається, що принципи, записані у зазначеній стратегії, базуються на засадах Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабміну від 30 травня 2018 року.