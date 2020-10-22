Кабинет министров Украины одобрил стратегию повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2024 года.

Министерству инфраструктуры совместно с другими заинтересованными органами исполнительной власти в трехмесячный срок поручено разработать и подать Кабмину проект плана мероприятий по реализации данной стратегии.

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Как отмечается в пояснительной записке к документу, целью данной стратегии является снижение уровня смертности в результате дорожно-транспортных происшествий как минимум на 30% до 2024 года и на 50% к 2030 году.

По данным Мининфраструктуры, на сегодня в Украине уровень смертности и травматизма в результате ДТП является очень высоким, а уровень организации безопасности дорожного движения остается очень низким, о чем в своих отчетах подчеркивали эксперты международных организаций. За 2019 год в Украине зарегистрировано более 160,6 тыс. ДТП, в том числе с пострадавшими – 26 тыс., в которых погибли 3,4 тыс. и травмированы 32,7 тыс. человек. В 2019-м зафиксирован рост количества ДТП и травмированных в них лиц на 6,4% по сравнению с 2018 годом.

Согласно показателям аварийности и последствий ДТП, отмечает ведомство, Украина является одним из лидеров среди европейских стран. Так, в среднем в странах-членах ЕС на 100 тыс. жителей приходится 5% погибших в ДТП, тогда как в Украине такой показатель составляет (по данным 2019 года) соответственно 8,22% человек.

"Решение проблемы будет осуществляться с использованием системного подхода обоснованных целевых показателей путем внедрения современных требований и технологий, которые охватывают все ключевые аспекты безопасности дорожного движения, в частности человеческий фактор, дорожную инфраструктуру, конструкционную безопасность транспортных средств, и одновременно рассматриваются на этапе предотвращения аварии, во время аварии и после нее согласно общепринятым в мире подходам к формированию и реализации политики повышения уровня безопасности дорожного движения", – говорится в пояснительной записке.

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Отмечается, что принципы, записанные в указанной стратегии, основаны на принципах Национальной транспортной стратегии Украины на период до 2030 года, одобренной распоряжением Кабмина за 30 мая 2018 года.