Кабмін спростив отримання "прав" для керування вантажівками з причепом

Відповідна постанова “Про внесення зміни до пункту 9 Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами”, підготовлена Мінекономіки, була ухвалена на черговому засіданні Уряду.

Постанова передбачає скасування обов'язкової вимоги щодо річного стажу. Це дозволить оперативно залучати нових водіїв для водіння вантажним транспортом з причепом, не витрачаючи додатковий час на очікування формального проходження періоду керування базовою категорією. При цьому вимоги щодо професійної підготовки, навчання та іспитів залишаються без змін.

Крім того, спрощення процедур підвищить доступ до професії для молоді та жінок, зміцнить логістичну спроможність держави, а також сприятиме розвитку галузі автоперевезень відповідно до європейських стандартів та дозволить оптимізувати навчальні програми в закладах професійної освіти та навчальних центрах.

Нагадаємо, що раніше існувало лише п’ять категорій водійських прав. Потім їх кількість збільшили до нинішніх 14, а зараз Верховна Рада готує 17 категорій водійських прав та нові вікові обмеження. Для відкриття кожної категорії потрібно проходити навчання та складати іспити у сервісних центрах МВС.