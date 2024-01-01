Кабмін створює ще один реєстр сертифікатів авто

Кабмін на засіданні 18 червня вирішив запустити у роботу ще один об’єднаний реєстр – сертифікатів авто. Разом з тим, з огляду на процес євроінтеграції, незабаром сертифікацію авто мають скасувати. Натомість хочуть повернути обов’язковий техогляд для всіх категорій транспортних засобів, посилаючись на ті ж норми ЄС. Про це пише sud.ua.

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Відповідна постанова Уряду поки не опублікована, втім, як повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук, пропонується обʼєднання реєстрів.

Реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання і Державний реєстр сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, перетворювався на інший реєстр – Реєстр сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання шляхом обʼєднання.

Передбачено, що перетворення реєстру сертифікатів затвердження типу і виданих виробниками сертифікатів відповідності колісних транспортних засобів та обладнання і Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів, виданих уповноваженими органами або органами із сертифікації, на реєстр сертифікатів здійснюється після введення його в експлуатацію та реєстрації в реєстрі публічних електронних реєстрів.

Встановлено, що обʼєктами реєстру сертифікатів є інформація про сертифікати затвердження типу та сертифікати відповідності колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання, видані виробниками, уповноваженими органами із сертифікації та органами із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання.

Також Кабмін закріпив, що Державна служба з безпеки на транспорті є держателем реєстру сертифікатів.