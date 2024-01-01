Кабмин создает еще один реестр сертификатов авто

Кабмин на заседании 18 июня решил запустить в работу еще один объединенный реестр – сертификатов авто. Вместе с тем, учитывая процесс евроинтеграции, вскоре сертификацию авто должны отменить. Вместо этого хотят вернуть обязательный техосмотр для всех категорий транспортных средств, ссылаясь на те же нормы ЕС. Об этом пишет sud.ua.

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Соответствующее постановление Правительства пока не опубликовано, впрочем, как сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, предлагается объединение реестров.

Реестр сертификатов утверждения типа и выданных производителями сертификатов соответствия колесных транспортных средств и оборудования и Государственный реестр сертификатов соответствия транспортных средств, выданных уполномоченными органами или органами по сертификации, превращался в другой реестр – Реестр сертификатов утверждения типа и выданных производителями сертификатов соответствия колесных транспортных средств и оборудования путем объединения.

Предусмотрено, что преобразование реестра сертификатов утверждения типа и выданных производителями сертификатов соответствия колесных транспортных средств и оборудования и Государственного реестра сертификатов соответствия транспортных средств, выданных уполномоченными органами или органами по сертификации, в реестр сертификатов осуществляется после введения его в эксплуатацию и регистрации в реестре публичных электронных реестров.

Установлено, что объектами реестра сертификатов является информация о сертификатах утверждения типа и сертификаты соответствия колесных транспортных средств, партий частей и оборудования, выданные производителями, уполномоченными органами по сертификации и органами по сертификации для индивидуального утверждения колесных транспортных средств, партий частей и оборудования.

Также Кабмин закрепил, что Государственная служба по безопасности на транспорте является держателем реестра сертификатов.