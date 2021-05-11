Кабмін робить перші кроки у напрямку держегулювання цін на пальне: вже запроваджено декларування заростання цін.

Кабінет Міністрів запровадив декларування при зростанні роздрібних цін на бензин та дизельне пальне більш ніж на 1% за 20 днів до подорожчання.

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Відповідна постанова №450 оприлюднена 11 травня на Урядовому порталі.

"Декларування зміни роздрібних цін на бензини марки А-92 та А-95 і дизельне пальне здійснюється суб’єктом господарювання щодо об’єкта (закладу) роздрібної торгівлі у разі збільшення роздрібної ціни товару на 1 відсоток і більше порівняно з роздрібною ціною на момент декларування за 20 днів до початку застосування роздрібної ціни, яка декларується, без урахування дня декларування", - йдеться у додатку до постанови.

Також цією постановою Кабмін доповнив перелік товарів, що мають істотну соціальну значущість, такими позиціями: бензин марки А-92; бензин марки А-95; дизельне пальне.

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