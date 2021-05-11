Кабмин делает первые шаги в направлении госрегулировании цен на горючее: уже введено декларирование роста цен.

Кабинет Министров ввел декларирование при росте розничных цен на бензин и дизельное топливо более чем на 1% за 20 дней до подорожания.

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Соответствующее постановление №450 обнародовано 11 мая на Правительственном портале.

"Декларирование изменения розничных цен на бензины марки А-92 и А-95 и дизельное топливо осуществляется субъектом хозяйствования по объекту (заведения) розничной торговли в случае увеличения розничной цены товара на 1 процент и более по сравнению с розничной ценой на момент декларирования за 20 дней до начала применения розничной цены, которая декларируется, без учета дня декларирования", – говорится в приложении к постановлению.

Также этим постановлением Кабмин дополнил перечень товаров, имеющих существенную социальную значимость, такими позициями: бензин марки А-92; бензин марки А-95; дизельное топливо.

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