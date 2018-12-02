Через полгода использование авто на иностранной регистрации будет сопряжено с серьезными финансовыми рисками – вступят в силу нормы, предусматривающее весьма существенные штрафы за эксплуатацию авто "на бляхах". Попробуем разобраться в том, как избежать этих репрессий.

Новые правила растаможки авто на иностранной регистрации многие активисты называют "антинародными". Совокупность таможенных платежей (акциза, пошлины и НДС) необходимых для легализации "евробляхи", в большинстве случаев, сравнима со стоимостью самого автомобиля. Естественно, мало кто захочет таможить старый автомобиль по таким ставкам и даже 50% скидка на акциз в этой ситуации кажется малопривлекательной. Но через полгода могут начаться репрессии и к ним можно подготовиться.

Читайте также: Что делать с "евробляхой": семь вариантов действий

Растаможить автомобиль по новым правилам – все лишь один из вариантов действий. Но есть и другие. О них подробнее:

1 Консульский учет

Новые правила позволяют использовать в Украине автомобиль на иностранной регистрации лицам, которые пебывают заграницей и состоят на временном либо постоянном консульском учете.

Следует помнить, на консульский учет ставится не автомобиль, а человек. Процедура не сложная и на примере Польши пройти ее можно в Генконсульствах Украины, расположенных в Гданьске, Кракове, Люблине, и в консульском отделе посольства Украины в Варшаве. Предварительной записи не требуется, а заявителям не нужно вносить никаких оплат.

Перечень необходимых документов не велик. Кроме загранпаспорта потребуется соответствующее заявление, документ который дает разрешение на пребывание в Польше, документ, подтверждающий проживание человека на территории соответствующего консульского округа и пара фотографий размером 35х45 мм.

После прохождения процедуры регистрации в загранпаспорте ставится штамп о постановке на временный консульский учет. Наличие такого штампа дает право владельцам зарегистрированных в Польше автомобилей легально находиться с ними на территории Украины в течение 60 дней без внесения залоговых платежей.

По новым правилам у резидента меньше прав, чем у нерезидента

2 Нерезиденты

Нерезидентам Украины разрешен временный ввоз и эксплуатация автомобиля сроком до одного года (с правом перезаезда). Для многих эта норма может послужить стимулом для получения иностранного гражданства.

Сейчас есть довольно много юридических фирм, предлагающих услуги по получению румынского паспорта. Совокупная стоимость такой процедуры в несколько раз меньше, чем растаможка среднестатистической "евробляхи". Но такой шаг требует серьезных юридических консультаций.

Паспорт гражданина ЕС дает массу преимуществ. Среди них не только возможность легального использования авто на иностранной регистрации, но и более широкие возможности в предпринимательской деятельности, трудоустройства, путешествий и т.д.

Получение румынского паспорта и водительского удостоверения может обойтись значительно дешевле, чем растаможка “евробляхи”

3 Требовать перемен

Действующая украинская власть отвела для легализации "евроблях" полгода (180 дней с момента вступления в силу новых правил растаможки). Но существует довольно высокая вероятность того, что эти правила изменятся. Даже если представить, что в Украине сейчас находится около одного миллиона автомобилей, для их легализации в течение 180 дней придется растамаживать и регистрировать по 5-6 тысяч машин ежедневно! Государственные структуры просто физически к этому не готовы. Поэтому вполне вероятно, что эти сроки продлят.

Акции протеста и забастовки – весьма популярный в европейских странах способ давления на власть. От сплоченности и организованности “евробляхеров” зависит их дальнейшая судьба

Не вызывает сомнений и то, что "евробляхеров" политики будут использоваться в своих предвыборных играх. Уже сейчас те, кто выводил людей на акции протеста с целью принятия действующих правил растаможки, заявляют о создании "политической платформы".

Читайте также: Глава "Авто Евро Силы" оказался помощником нардепа, которая голосовала за законопроекты 8487 и 8488

Перспективы этой политсилы пока весьма туманны, но учитывая огромное количество авто на инстранной регистрации и людей которые ними пользуются, можно предположить, что они таки добьются изменений либо отмены действующих правил.