Більше кросоверів, більше люксових і великих автомобілів. Іноді з'являється відчуття, що Україна стає зовсім іншою, аж ніяк не європейською країною. Спробуємо порівняти показники продажів нових автомобілів в Україні за 2017 і 2018 року.

За даними AUTO-Consulting, в Україні, в порівнянні з минулим роком зросли продажі комерційного транспорту. Причому, зросли значно – майже на 15%. І це – хороший показник. Адже раз розвивається бізнес, якому необхідний новий комерційний транспорт, значить – розвивається економіка країни.

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По легкових автомобілях цифри не такі оптимістичні. За 11 місяців нинішнього року їх продажі зросли менше, ніж на 1%. Стагнація. Але це теж добре, що хоч не падіння.

Чомусь потрапили в немилість преміальні автомобілі. Їх продажі в порівнянні з минулим роком скоротилися на 8,5%. І можна було б сказати, що українці стали жити бідніше, тому і менше купують преміальних авто. Але ні. Адже продажі ще дорожчих автомобілів класу Luxury зросли більше, ніж на 15%. І це більше, ніж зростання в сегментах Low Cost (+7%) і Volume (+5%) разом узятих. Тобто, наші співгромадяни фактично розлюбили преміальні авто на користь люксових. Або розбагатіли.

Якщо говорити про класи автомобілів, тут також є зміни смаків у порівнянні з минулим роком. На відміну від європейських тенденцій, наші співгромадяни поки не перейнялися мінімалізмом. І поняття “маленький зручний міський автомобіль” не втілилося в реальних покупках у 2018-му. Навпаки: у порівнянні з минулим роком, малюків А-класу купили менше на 28%, а авто класу В – на 7% менше. Зате зросли продажі більш великих автомобілів класів С, D, E. Хоча, традиційно, В- и С-класи залишаються в нашій країні наймасовішими.

Новим автомобілям класу А в 2018-му на ринку належить 1%, класу В – 25%, С-класу – 50%, класу D – 11%, класу Е – 12%, класу F – 1%. Тобто, симпатії наших співгромадян до найбільших і до найменших авто – однакові.

Якщо говорити про типи автомобілів, то тут тренди минулого року тільки посилилися. У порівнянні з 2017-м симпатії українських автомобілістів стали менше до авто всіх типів, крім одного.

Якого? Щоб вгадати, навіть не потрібно двох спроб. Вистачить однієї. Це – SUV. Порівняно з минулим роком, їх продажі зросли майже на 8%. І сьогодні частка SUV на українському ринку перевалила за 60%! Тепер середньостатистичний новий автомобіль в Україні – це вже не седан С-класу, як у минулі роки, а – кросовер C-SUV.

А найбільше втратили шанувальників MPV. Порівняно з минулим роком – мінус майже 65%. Власне вони стали першими, кого з'їли SUV. Сьогодні частка MPV на вітчизняному ринку зрівнялася з часткою такого типу авто, як пікап. І в одних, і в інших – по 1%. Але старовіри все ж залишаються.

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Трохи втратили порівняно з минулим роком купе, пікапи та легковики. Це, відповідно, мінус 1%, мінус 3% і мінус 5%. Частка традиційних легкових авто в цьому році скоротилася на українському ринку до 37%.

У європейських країнах зростання сегмента SUV вже практично зупинилося. І його частка там значно менша, ніж в Україні. Очікувати, що те ж саме найближчим часом відбудеться і у нас, не доводиться. Стан наших доріг зобов'язує українських автомобілістів бути готовими до будь-яких несподіванок. І саме SUV демонструють в цьому плані найбільшу захищеність.