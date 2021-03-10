Якщо ви помітили під автомобілем якусь технічну рідину, то швидше за все несправність вже себе проявила і час звернутись у автосервіс. Проте не зайвим буде спочатку розібратись яка саме рідина витікала.

Майже усі рідини в автомобілі відносно токсичні. Тому не радимо коштувати їх на смак. Хоча деякі автомеханіки здатні відрізнити автомобільні рідини з заплющеними очима, лише за смаком та запахом. Але при визначенні рідини, можливо, доведеться торкнутись її пальцями. У цьому нема нічого страшного, після цього потрібно лише вимити рики з милом.

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Коричнева або чорна масляниста калюжа

Скоріш за все, це моторна олива. Якщо автомобіль дизельний, то колір калюжі дуже темний. У бензинових, а особливо тих що їздять і на газу, колір оливи світліший (коричневий). Якщо під вашим автомобілем така калюжа – перед запуском двигуна потрібно перевірити рівень оливи за допомогою щупу. Варто зазначити, що у деяких сучасних авто немає традиційного щупу і якщо рівень моторної оливи падає нижче норми – загоряється відповідне попередження.

Якщо рівень оливи нормальний, можна спокійно своїм ходом доїхати до автосервісу. Але затягувати з усуненням такої проблеми не можна ні в якому разі, адже через нестачу масла двигун може зламатись, а ремонтувати його завжди дорого.

Світло-коричнева, червона або зелена масляниста калюжа

Мастило червоного кольору (ATF) використовується в автоматичних коробках передач та гідропідсилювачах керма. Якщо воно давно не мінялось, колір може бути темно червоним і навіть коричневим. Стара олива для класичних автоматів та гідропідсилювача керма має неприємний запах, який трохи нагадує запах тухлої рибини.

У механічних коробках зазвичай використовують оливу жовтого кольору, яка з часом стає коричневою. Вона також має дуже різкий і неприємний синтетичний запах (навіть нова). А ще вона значно густіша за моторну оливу.

У багатьох моделях групи VAG в приводі гідропідсилювача використовують мастило зеленого кольору (з часом набуває коричневого відтінку), яке майже не має запаху поки нове і починає неприємно пахнути коли старіє. Також зелена масляниста рідина є у гідропідсилювачах деяких старих моделей BMW та у приводі гідравлічних підвісок Citroen.

Якщо ви помітили під авто подібну калюжу – перевірте рівень рідини у гідропідсилювачі керма або у коробці передач (якщо є щуп). Якщо рівень в порядку і калюжа зовсім маленька - до місця ремонту доїхати можна. Якщо ні – викликайте евакуатор. Автоматична коробка з надто низьким рівнем мастила може дуже швидко “померти”.

Якщо ж рідина витікала з механічної коробки, обережно проїхати невелику відстань своїм ходом все ж можна.

Червона, зелена або синя немасляниста калюжа

Якщо це не рідина з омивача скла (має спиртовий або ароматичний запах), то це точно антифриз. Охолоджуюча рідина має сильно виражений нудотно-солодкий запах. Пам’ятайте, що відкривати кришку радіатора або розширювального бачка можна лише на холодному двигуні. Коли двигун гарячій в системі присутній тиск близько однієї атмосфери і відкриття кришки заборонено.

Якщо витікає охолоджуюча рідина – двигун може дуже швидко пергрітись. Їхати, навіть на невелику відстань не рекомендується. Краще викликати евакуатор, або взяти машину на буксир.

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Жовта прозора калюжа

Зазвичай такі калюжі з’являються біля коліс, і якщо це не витівки сусідського собаки, то скоріш за все витікала гальмівна рідина. При критичному падінні рівня гальмівної рідини на панель приладів виводитеся попереджувальний сигнал. Якщо його немає, все ж варто відкрити капот та перевірити рівень гальмівної рідини. Також можна при запущеному двигуні натиснути на педаль гальм – якщо вона провалюється, у гальмівній системі серйозна несправність.

Звісно їхати нікуди не можна. Хоча у всіх авто є два гальмівні контури, краще не ризикувати. Найкращим рішенням у такій ситуації буде виклик евакуатора.

Прозора калюжа

Якщо під автомобілем з’явилась калюжа з води – все нормально. Скоріш за все це конденсат з кліматичної установки.

“Райдужна” калюжа

Скоріш за все це пальне. Запах бензину або дизелю знає кожен автомобіліст і відрізнити ці рідини від інших не стане проблемою. Втім, якщо з невеликим підтіканням дизелю ще можна доїхати до місця ремонту, то з бензином краще не жартувати – вірогідність займання надто велика.