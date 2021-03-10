Если вы заметили под автомобилем какую-то техническую жидкость, то скорее всего неисправность уже себя проявила и пора обратиться в автосервис. Однако не лишним будет сначала разобраться, какая именно жидкость вытекала.

Почти все жидкости в автомобиле относительно токсичны. Поэтому не советуем пробовать их на вкус. Хотя некоторые автомеханики способны отличить автомобильные жидкости с закрытыми глазами, только по вкусу и запаху. Но при определении жидкости, возможно, придется коснуться ее пальцами. В этом нет ничего страшного, после этого нужно лишь вымыть рыки с мылом.

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Коричневая или черная маслянистая лужа

Скорее всего, это моторное масло. Если автомобиль дизельный, то цвет лужи очень темный. У бензиновых, а особенно тех, что ездят и на газу, цвет масла более светлый (коричневый). Если под вашим автомобилем такая лужа – перед запуском двигателя нужно проверить уровень масла с помощью щупа. Стоит отметить, что у некоторых современных авто нет традиционного щупа и если уровень моторного масла падает ниже нормы – загорается соответствующее предупреждение.

Если уровень масла нормальный, можно спокойно своим ходом доехать до автосервиса. Но затягивать с устранением такой проблемы нельзя ни в коем случае, ведь из-за недостатка масла двигатель может сломаться, а ремонтировать его всегда дорого.

Светло-коричневая, красная или зеленая маслянистая лужа

Масло красного цвета (ATF) используется в автоматических коробках передач и гидроусилителях руля. Если оно давно не менялось, цвет может быть темно-красным и даже коричневым. Старое масло для классических автоматов и гидроусилителя руля имеет неприятный запах, который немного напоминает запах тухлой рыбы.

В механических коробках обычно используют масло желтого цвета, которое со временем становится коричневым. Оно также имеет очень резкий и неприятный синтетический запах (даже новое). А еще оно значительно гуще моторного масла.

Во многих моделях группы VAG в приводе гидроусилителя используют смазку зеленого цвета (со временем приобретает коричневый оттенок), которая почти не имеет запаха пока новая и начинает неприятно пахнуть, когда стареет. Также зеленая маслянистая жидкость есть в гидроусилителях некоторых старых моделей BMW и в приводе гидравлических подвесок Citroen.

Если вы заметили под авто подобную лужу – проверьте уровень жидкости в гидроусилителе руля или в коробке передач (если есть щуп). Если уровень в порядке и лужа совсем маленькая – до места ремонта доехать можно. Если нет – вызывайте эвакуатор. Автоматическая коробка с слишком низким уровнем смазки может очень быстро “умереть”.

Если же жидкость вытекала из механической коробки, осторожно проехать небольшое расстояние своим ходом все же можно.

Красная, зеленая или синяя немаслянистая лужа

Если это не жидкость из омывателя стекла (имеет спиртовой или ароматический запах), то это точно антифриз. Охлаждающая жидкость имеет сильно выраженный приторно-сладкий запах. Помните, что открывать крышку радиатора или расширительного бачка можно только на холодном двигателе. Когда двигатель горячий и в системе присутствует давление около одной атмосферы, то открытие крышки запрещено.

Если вытекает охлаждающая жидкость, двигатель может очень быстро перегреться. Ехать, даже на небольшое расстояние не рекомендуется. Лучше вызвать эвакуатор, или взять машину на буксир.

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Желтая прозрачная лужа

Обычно такие лужи появляются возле колес, и если это не проделки соседской собаки, то скорее всего вытекала тормозная жидкость. При критическом падении уровня тормозной жидкости на панель приборов выводится предупредительный сигнал. Если его нет, все же стоит открыть капот и проверить уровень тормозной жидкости. Также можно при запущенном двигателе нажать на педаль тормоза – если она проваливается, в тормозной системе серьезная неисправность.

Конечно ехать никуда нельзя. Хотя у всех авто есть два тормозных контура, лучше не рисковать. Лучшим решением в такой ситуации будет вызов эвакуатора.

Прозрачная лужа

Если под автомобилем появилась лужа из воды – все нормально. Скорее всего это конденсат из климатической установки.

“Радужная” лужа

Скорее всего это топливо. Запах бензина или дизеля знает каждый автомобилист и отличить эти жидкости от других не станет проблемой. Впрочем, если с небольшим подтеканием дизеля еще можно доехать до места ремонта, то с бензином лучше не шутить – вероятность возгорания слишком велика.