З 15 лютого камери автофіксації зможуть фіксувати порушення проїзду смугою громадського транспорту.

Перша така камера знаходиться у місті Києві на бульварі Дружби народів, 36. Вже наступного понеділка вона зможе фіксувати не тільки порушення швидкості руху, але й контролювати рух смугою для громадського транспорту.

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Нагадаємо, що штрафи з камер приходять не водіям-порушникам, а юридичним власникам автомобілів.

За перші 8 місяців роботи за допомогою 48 камер автоматичної фіксації автовласники заплатили штрафів на 209 мільйони гривень.