С 15 февраля камеры автофиксации смогут фиксировать нарушения проезда полосой общественного транспорта.

Первая такая камера находится в Киеве на бульваре Дружбы народов, 36. Уже в следующий понедельник она сможет фиксировать не только нарушения скорости движения, но и контролировать движение полосой для общественного транспорта.

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Напомним, что штрафы с камер приходят не водителям-нарушителям, а юридическим владельцам автомобилей.

Кроме того, согласно официальным данным национальной полиции после включения камер автофиксации в Киеве и Киевской области значительно увеличилось общее количество ДТП. Прирост в киевской области составил около 30%.

За первые 8 месяцев работы с помощью 48 камер автоматической фиксации с автовладельцев удалось собрать 209 миллионов гривен.